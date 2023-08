"Śpiewa sobie solo, solo; mówi: radę dam, radę dam, dam, dam; chociaż nogi bolą, bolą; sama sobie za pielgrzymką gnam" - można usłyszeć na tegorocznych pielgrzymkach do Jasnej Góry. Ale to nie koniec kreatywności pątników. W drodze do Częstochowy śpiewają też utwory Sanah i Dawida Podsiadły w zmienionych wersjach. Posłuchajcie.