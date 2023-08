"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" - tak brzmi pierwsze pytanie referendalne, które zostało zaprezentowane w piątek przez Jarosława Kaczyńskiego.

- Niemcy chcą osadzić Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek" i świadczył, że "jego zaplecze mówi o tym wprost - mówi prezes PiS w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Morawiecki: Polskie Nagrania zostały sprzedane

Premier odniósł się do treści tego pytania w czasie codziennej transmisji na Facebooku.

- Pamiętajcie o tym, że nasi poprzednicy wyprzedali tego majątku za 58 mld złotych. To wszystko wpłynęło do budżetu i my Polacy mamy prawo pytać, co się z tymi pieniędzmi stało - powiedział szef rządu.

Zdaniem premiera opozycja "będzie kryła się za zasłonami dymnymi" i "udawała, ze nic się nie stało"

- Tymczasem Polskie Nagrania zostały sprzedane za granicę, czyli nasi wspaniali twórcy od Zbigniewa Wodeckiego, przez Krzysztofa Krawczyka, po Czerwone Gitary i wiele wiele innych - powiedział Mateusz Morawiecki.

Morawiecki o wieku emerytalnym: Dajemy prawo wyboru

Premier skomentował również ogłoszenie przez Beatę Szydło treści drugiego pytania referendalnego, które podwyższenia wieku emerytalnego.

- My jesteśmy partią wolności, która daje prawo wyboru. Jeżeli ktoś chce pracować dłużej, to niech pracuje dłużej. Jeżeli ktoś może pracować dłużej, to również jest do tego na różne sposoby zaproszony. Ale jednocześnie też wypełniliśmy swoje zobowiązanie. Jeżeli ktoś nie chce pracować dłużej, to przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn - powiedział.

