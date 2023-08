Jak informuje CNN kąpieliska w Odessie zostały otwarte w sobotę - pierwszy raz od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, poinformowali lokalni urzędnicy w sobotę.

Lokalne władze podkreślają jednak, że zakaz kąpania wciąż będzie obowiązywał, gdy tylko rozlegnie się alarm przeciwlotniczy. Przed otwarciem każda z plaż będzie musiała pozytywnie przejść inspekcję.

Odessa. Plaże otwarte pierwszy raz od roku

Oprócz tego na otwartych kąpieliskach zostały zamontowane specjalne siatki. Służą one do tego, aby wpadały w nie miny. Staną się one wtedy widoczne, co pomoże odpowiednio szybko powiadomić służby. Zaznaczono, że w razie wątpliwości do zbadania dna Morza Czarnego zostaną wysłani nurkowie. Zapowiedziano też, że wybrzeża będą codziennie sprzątane.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie: Nocny atak na Odessę. Media: Zemsta za Most Krymski

W komunikacie na Telegramie miasta Odessy poinformowano, że w pobliżu ponownie otwartych kąpielisk dostępne są schrony przeciwlotnicze, a miejsca schronów są wskazane na tablicach informacyjnych na plażach.

Wybrzeże wciąż jest zagrożone

Burmistrz Odessy Hennadij Truchanow zapewnił, że obowiązkiem władz jest "przygotowanie całej niezbędnej infrastruktury". W rejonie nie jest jednak bezpiecznie.

W ciągu ostatnich 17 miesięcy Odessa była świadkiem nieustających fal rosyjskich ataków, przez które wody pełne były mim, co zmusiło władze do zamknięcia odcinka piaszczystych plaż i ośrodków wypoczynkowych, niegdyś popularnych wśród ukraińskich i zagranicznych turystów.

ZOBACZ: Ukraina. Odessa i atak na most. Nieoficjalnie: Rosjanie mieli wykorzystać drona

Jednak pomimo oficjalnego zakazu pływania od początku wojny, niektórzy wciąż odwiedzali kąpieliska. Korzystanie z plaż w okresie wakacyjnym może być jednak ważnym czynnikiem, który pozwoli Ukraińcom na odetchnięcie od otaczającej ich wojny.

Odessa nadal pozostaje rosyjskim celem. Rosyjskie naloty w zeszłym tygodniu uszkodziły krytyczny obiekt portowy i kluczową infrastrukturę przemysłową w mieście.

Pociski zrujnowały także zabytki. Zniszczeniu uległa historyczna cerkiew i katedra, a w nich obrazy oraz ikony. Dodatkowo Rosjanie zbombardowali pasaże, pałace i muzea.

WIDEO: Tragedia we francuskim hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/dsk/Polsatnews.pl