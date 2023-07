Rosyjskie siły okupacyjne próbowały uderzyć w Odessę za pomocą m.in. pocisków manewrujących, ale zostały one zestrzelone przez ukraińską obronę powietrzną. Ukraińskie media podają, że to "rosyjska zemsta za Most Krymski".

W nocy 18 lipca doszło do rosyjskiego ataku na Odessę. Rosjanie użyli sześć pocisków manewrujących i 21 irańskich dronów Shahed-136.

Rosjanie atakują Odessę. W mieście składowane są drony

Ataki udało się odeprzeć, jednak pozostałości pocisków wyrządziły duże szkody.

Niestety odłamki zestrzelonych pocisków i fala uderzeniowa z zestrzelenia uszkodziły obiekty infrastruktury portowej, kilka prywatnych gospodarstw domowych, a także zraniły mężczyznę - informuje Regionalna Administracja Wojskowa.

Ukraiński serwis ukrainefrontlines.com nazwał atak na miasto "Zemstą Rosjan".

Wcześniej wczoraj pojawiły się informacje, że Odessa może stać się potencjalnym celem Rosjan, ponieważ w mieście stacjonują drony naziemne, które z powodzeniem miały uderzyć w Most Krymski 17 lipca.

Eksplozja na Moście Krymskim. Liczne spekulacje

Wciąż nie jest jasne, kto stoi za eksplozjami na Moście Krymskim. Jak informowaliśmy w Polsat News o związku sił specjalnych Ukrainy z incydentem miały powiedzieć portalowi Suspilne źródła w organach bezpieczeństwa państwa.

"Most zaatakowano przy pomocy dronów nadwodnych. Dojść do mostu było trudno, ale w końcu udało się to zrobić" - miały przekazać SBU. Tymczasem rzecznik sił morskich Dmytro Płetenczuk powiedział dziennikarzom, że nie ma takich informacji i wezwał, by poczekać na oficjalny komunikat.

