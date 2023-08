15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Jak zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, tego dnia miałoby się także odbyć ogólnokrajowe referendum. - Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała pochylić się i wydać wytyczne m.in. w sprawie ciszy wyborczej - powiedziała w "Gościu Wydarzeń" szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. - Byłoby to dodatkowe wyzwanie - dodała.

- Każde wybory są ogromnym wyzwaniem są ogromnym wyzwaniem logistycznym dla Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej i gmin, które uczestniczą w organizacji wyborów, zatem referendum byłoby z pewnością dodatkowym wyzwaniem - powiedziała w "Gościu Wydarzeń" szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Magdalena Pietrzak stwierdziła jednak, że zadań technicznych oraz organizacyjnych w przypadku referendum odbywającego się w dniu wyborów byłoby mniej. - Jeżeli referendum zostanie zarządzone, otrzymamy z automatu trzy karty do głosowania: kartę do Sejmu, do Senatu i referendalną - stwierdziła.

Szefowa KBW podkreśliła, że wyborca może zagłosować tylko w wyborach do Sejmu, tylko do Senatu albo tylko w referendum. - Wszystkie konfiguracje wchodzą w grę - wyjaśniła Magdalena Pietrzak.

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał przewodniczącą Krajowego Biura Wyborczego jak wygląda w takim przypadku kwestia ciszy wyborczej. - Jeżeli chodzi o kampanię referendalną połączoną z wyborami to Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała pochylić się i wszystkie możliwe sytuacje przewidzieć, wydać wytyczne, bo tego typu problemów będzie więcej, również z finansowaniem - powiedziała.

Magdalena Pietrzak opisała, że w wyborach uczestniczą komitety wyborcze, a w referendum podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii referendalnej, czyli stowarzyszenia, fundacje czy partie. - W sytuacji, gdy partia zgłosi się do PKW, że chce uczestniczyć w kampanii referendalnej, będzie się rozliczała jako partia - powiedziała szefowa KBW.

- Ustawodawca oddzielił kampanię wyborczą od kampanii referendalnej i to są takie sytuacje, gdzie będzie musiała się pochylić PKW, kolegialnie podjąć decyzję (...) Dawanie takich wytycznych leży w kompetencjach Państwowej Komisji Wyborczej - podkreśliła Magdalena Pietrzak.

