Nadchodzi zmiana pogody. "Turyści czekali na te informacje"

Nadchodzące godziny w pogodzie upłyną pod znakiem wzrostu temperatury oraz zwiększeniu nasłonecznienia kraju. Na takie wiadomości czekali na pewno turyści w Karkonoszach.

ZOBACZ: Prognoza pogody. W niedzielę w Polsce upalnie i burzowo. Temperatury powyżej 30 stopni

- Jeszcze na początku tygodnia temperatura odczuwalna osiągnęła zero stopni. We wtorek widziałam, jak wczesnym popołudniem wędrowcy schodzili z gór. Mieli na sobie czapki, kurtki, ale też i rękawiczki - relacjonowała z Dolnego Śląska Katarzyna Janke. Reporterka Polsat News spotkała na szlaku rodzinę, która ostatnie pięć dni spędziła w hotelu, a teraz w końcu może ruszyć na Śnieżkę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Meteorolodzy prognozują, że dobra aura utrzyma się także po weekendzie, jednak ostrzegają przed intensywnymi wyładowaniami atmosferycznymi. - Od wtorku zacznie się dużo dziać w pogodzie, bo nad Polskę dotrze front atmosferyczny i początkowo te opady deszczu oraz gwałtowne burze będą się przetaczać na północna część kraju. W środę, wszystko wskazuje na to, będą się też pojawiać na wschodzie i na południu naszego kraju - zapowiada Paulina Sykut Jeżyna.

Jak się zachować w czasie burzy w górach?

Ratownicy górscy przypominają o zasadach bezpieczeństwa w górach podczas burzy. Turysta - widząc zbliżającą się zmianę aury - powinien natychmiast udać się do najbliższego schroniska, a jeśli nie jest to możliwe, to w pierwszej kolejności winien zejść w niższe partie (np. doliny). Dodatkowo nie należy stać w dużych skupiskach ludzi, a w trakcie wyładowań kucnąć i skulić się.

WIDEO: Pogrzeb w lodowej grocie. Himalaiści pochowali przyjaciela Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pbi/pgo/Polsat News