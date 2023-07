W Polsce w niedzielę upały nie odpuszczą. Termometry wskażą 28 stopni C na Zachodzie i około 34 st. C w centrum do 35 st. miejscami na południu. Na wschodzie kraju przewidziane burze z gradem. W poniedziałek słupki rtęci będą wskazywać nieco mniej stopni.

Polska jest w zasięgu rozległego niżu, którego ośrodek przemieści się znad Wysp Brytyjskich nad Morze Norweskie. Z zachodu na wschód kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie - przekazał IMGW.

W niedzielę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Burze stopniowo będą przemieszczał się z zachodu na wschód kraju. Suma opadów w burzach wyniesie do 20 mm, na północnym wschodzie lokalnie do 25 mm.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



Burze z gradem⛈️



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami grad.



➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#meteo #burze pic.twitter.com/OlPwEIkOZ8 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 16, 2023

Temperatura maksymalna od około 28 st. C na krańcach zachodnich i na Podhalu, około 34 st. C w centrum i na Podlasiu do 35 st. C miejscami na południu. Chłodniej nad morzem od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie kraju południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Dziś rano słonecznie, następnie więcej chmur i opady deszczu, miejscami burze⛈ W burzach grad i opady do 25 mm.

🌡Nadal upalnie, do 35°C na Mazowszu, poza tym 28°C na zachodzie i 24°C nad morzem.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół zachodni, w czasie burz porywy do 80 km/h. pic.twitter.com/wKId4YB4gc — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 16, 2023

Pogoda na poniedziałek. Temperatury wciąż powyżej 30 st. C.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, początkowo także burze z gradem, w których suma opadów wyniesie do 15 mm.

Temperatura minimalna od 15 st. C na Pojezierzu Pomorskim do 18 st. C w centrum kraju i 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

ZOBACZ: USA: Awaryjne lądowanie w Chicago. Pasażer narzekał na menu

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południu kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie kraju od 10 mm do 25 mm, a na południu i południowym wschodzie od 25 mm do 45 mm.

Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy kraju i na Podhalu do 32 st. C na południu. Chłodniej nad samym morzem około 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru w burzach nad morzem do 60 km/h, na pozostałym obszarze do 80-85 km/h.

WIDEO: Włoszakowice. Matka z córką szły po chodniku. Nagle z ciężarówki oderwało się koło Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/PAP/ polsatnews.pl