Chociaż w Polsce grzyby można zbierać za darmo w nieograniczonych ilościach, to wybierając się do lasu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, by nie narazić się na mandat. Ten może wynieść nawet pięć tysięcy złotych. O tym jak zbierać grzyby bez ryzyka otrzymania kary, mówiła na antenie Polsat News Angelika Gackowska z Lasów Miejskich w Warszawie.

- Przede wszystkim powinniśmy korzystać z lasów, tak aby po naszym wyjściu nie zostały ślady. Jeżeli zbieramy grzyby starajmy się nie niszczyć grzybni i nie rozgarniać ściółki - powiedziała Angelika Gackowska z lasów Miejskich w Warszawie.



Jak wyjaśniła, rozgrzebywanie ściółki powoduje przesuszanie grzybni i może prowadzić do jej obumarcia. Przypomniała też, że nie należy niszczyć, ani kopać grzybów, nawet tych trujących.



- Owocniki grzybów, czyli to co zbieramy, służą grzybom do rozmnażania się. Nie ma sensu niszczyć tych grzybów, których nie chcemy zebrać. Grzyby są istotnym elementem mykoryzy, czyli połączenia z drzewami i otaczającym środowiskiem. Grzybnia otaczająca korzenie pomaga drzewu zdobywać wodę, co jest szczególnie istotne w okresie suszy - wyjaśniła Gackowska.

Grzybobranie. Za co grozi mandat?

Ekspertka powiedziała, że za niewłaściwe zachowanie podczas spaceru po lesie może grozić mandat od 20 zł do 5 000 złotych.

Grzywna grozi za:



- nieuprawniony wjazd do lasu;

- parkowanie w niedozwolonym miejscu;

- zbieranie chronionych grzybów;

- niszczenie grzybów;

- płoszenie zwierząt;

- zaśmiecanie lasu;

- zbieranie grzybów w miejscach niedozwolonych.



Grzybów nie można zbierać na przykład w rezerwatach takich jak Kampinoski Park Narodowy. - Jest to podyktowane potrzebami ochrony przyrody - powiedziała Gackowska. Należy też pamiętać, żeby szukając grzybów nie wchodzić na obszary zamknięte, np. tereny wojskowe.

Angelika Gackowsa przypomniała, że najważniejszym elementem grzybobrania jest możliwość obcowania z przyrodą.



Samo grzybobranie zmusza do wyciszenia, do skupienia i oderwania się od codzienności. Czy ono będzie uwieńczone sukcesem w postaci obfitych zbiorów, jest sprawą drugorzędną. - Starajmy się jak najwięcej zauważać w lesie, skupiać się na detalach, zmianach jakie w nim zachodzą w ciągu dnia i pór roku. Myślę, że to największa wartość dodana z grzybobrania i przebywania w lesie - podkreśliła Angelika Gackowska.

10 zasad udanego grzybobrania

W zeszłym roku Lasy Państwowe opublikowały 10 zasad grzybiarza, które mają pomóc zbierającym grzyby robić to bezpiecznie:

Należy zbierać tylko te grzyby, co do których jest się pewnym, że są jadalne. Nie wolno rozpoznawać trujących grzybów po smaku. To, że śmiertelnie trujące gatunki są gorzkie, jest mitem. Należy zbierać grzyby w pełni wykształcone/dojrzałe. Dopiero wtedy posiadają cechy potrzebne do identyfikacji. Grzyby należy wykręcać lub wycinać tak, by nie uszkodzić grzybni, z której wyrastają. Nie wolno niszczyć grzybów, których się nie zbiera. Grzyby najlepiej zbierać do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych właściwości. Zachowaj w lesie ciszę. Hałas płoszy zwierzęta. Swoje śmieci należy zabrać ze sobą, a las pozostawić czystym. Należy korzystać z atlasu do rozpoznawania grzybów. Przed wyprawą zainstaluj aplikację mapową mBDL i ściągnij mapę. Pomoże ci jeśli się zgubisz w lesie.

