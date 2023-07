W lasach zaczynają pojawiać się grzyby. Mimo że szczyt sezonu przypada na jesień, to teraz grzybiarze mogą cieszyć się z pierwszych zbiorów. Przy tej okazji Lasy Państwowe opublikowały garść przydatnych porad, które - przede wszystkim - mają ustrzec przed zatruciami.

Mimo że jest połowa lipca to grzyby już zaczynają pojawiać się w lasach. To oznacza, że najwięksi fani spacerów z wiaderkiem w ręce w poszukiwaniu kapeluszy zaszytych w ściółce powoli rozpoczynają sezon, którego szczyt nastąpi we wrześniu i październiku. Przy tej okazji Lasy Państwowe opublikowały na Twitterze grafikę z poradami dotyczącymi grzybobrania.

Leśnicy radzą

"Pamiętajcie! Zawsze zbierajcie tylko te grzyby, które znacie. Najlepiej pokazać swoje zbiory innemu doświadczonemu grzybiarzowi" - przekazano. Leśnicy radzą też, żeby nie schylać się po te nadgryzione, nasiąknięte wodą, zaczerwienione czy zapleśniałe.

Nie jest prawdą, że wszystkie nadgryzione grzyby są jadalne, bo np. ślimaki chętnie żerują na muchomorach czerwonych.

"Zbieraj grzyby do wiklinowego koszyka lub łubianki, nigdy do reklamówki" - czytamy.

"To nieprawda, że wszystkie trujące grzyby surowe mają piekący, gorzki smak. Najsilniej trujący muchomor zielonawy (sromotnikowy) ma łagodny" - napisano. Dodano, że nieprawdą jest, iż kilkukrotne gotowanie pozbawia grzyby toksyn.

Co robić w przypadku zatrucia?

W przypadku zatrucia nie powinno się pić mleka. Tłuszcz w nim zawarty wspomaga wchłanianie toksyn. Należy za to wywołać wymioty i zabezpieczyć wydaloną treść, żeby pokazać ją lekarzowi. Konieczna jest błyskawiczna wizyta w najbliższym szpitalu.

Leśnicy przypominają, że dzieci do siódmego roku życia nie powinny w ogóle jeść grzybów.

