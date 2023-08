- Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce - dodał.

Niedzielski kierował resortem od sierpnia 2020 r.

Powołanie Katarzyny Sójki

Andrzej Duda powołał Katarzynę Sójkę na funkcję minister zdrowia w czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

- Panie premierze, gratuluję nominacji pani minister - kiedy czytałem na pani temat te materiały, które były mi dostępne i kiedy rozmawiałem na pani temat przez te kilka dni, słyszałem jeden komplement, który cały czas się powtarza: "no wiesz, zwykły lekarz". Bardzo się cieszę, że jest pani zwykłym lekarzem internistą, który na co dzień przyjmuje pacjentów, pracuje w szpitalu powiatowym i w kilku innych miejscach. Wie na czym polega praca takiego zwykłego lekarza, bo to ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania tych problemów, które są najważniejsze - powiedział Andrzej Duda tuż po zaprzysiężeniu.



- I drugi komplement, który słyszałem pod adresem pani minister: "lubią ją ludzie". Taki właśnie powinien być lekarz i taką mieć opinię - dodał.

Katarzyna Sójka to posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Polityk jest lekarką, specjalistą chorób wewnętrznych. W parlamencie należy między innymi do Komisji Zdrowia.

Katarzyna Sójka urodziła się w Ostrowie Wielkopolskim. Ma 37 lat.

W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na wydziale lekarskim. Jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończyła także Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2013 r.) na wydziale leśnictwa, zdobywając tytuł inżyniera leśnictwa.

Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.

Katarzyna Sójka - aktywność polityczna

W 2018 roku zdobyła mandat radnego powiatu ostrzeszowskiego. W wyborach parlamentarnych startowała z okręgu wyborczego nr 36 z Kalisza z list Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 15860 głosów.

W parlamencie posłanka należy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej do spraw rodziny oraz do Komisji Zdrowia.

O posłance było głośno w czerwcu, kiedy w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News komentowała sprawę śmierci 33-latki w Nowym Targu.

- Drogie Polki dzisiaj żadna Polka nie jest zagrożona sytuacją, o której mówi opozycja. Każda Polka ma prawo do aborcji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia swojego. Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo też niestety się zdarza. Kobiety ciężarne umierały w tym roku, w tamtym roku, ale też umierały w 2010 roku, w 2008 roku. GUS podaje, że w 2008 umarło 19 kobiet w ciąży. W ubiegłym roku było to siedem kobiet - tłumaczyła.

