Odrobaczanie kota – co musisz wiedzieć?

Pasożyty u domowych pupili mogą być niezwykle groźne. Dlatego odrobaczanie kota jest tak ważne. Należy je przeprowadzać regularnie, zaczynając już u kociąt. Dowiedz się, na czym to polega oraz jak często odrobaczać kota i jak robić to prawidłowo!

Dlaczego odrobaczanie kota jest tak ważne?

Koty są podatne na infekcje pasożytami wewnętrznymi, takimi jak robaki i tasiemce. Pasożyty te mogą wpływać na zdrowie kotów, powodować liczne problemy i zakłócać funkcjonowanie ich organizmów. Niektóre z infekcji pasożytami wewnętrznymi mogą być także groźne dla człowieka – szczególnie narażone na infekcje są natomiast dzieci i osoby starsze. Dlatego odrobaczanie kota jest tak istotne. To stosunkowo prosta i skuteczna procedura profilaktyczna przeprowadzana pod opieką weterynarza.

Jak często odrobaczać kota?

Pierwsze odrobaczanie kota powinno zostać przeprowadzone już w wieku 4 tygodni. Następne 2 porcje leku podaje się średnio co 2 tygodnie, a kolejne dawki w 3 i 6 miesiącu życia zwierzęcia. Kocięta wymagają tak częstego odrobaczania, ponieważ ich organizmy wykazują mniejszą odporność na działanie pasożytów.

W przypadku dorosłych osobników również wskazane jest regularne odrobaczanie, ale zwykle poprzedza się taki zabieg badaniem kału. U zwierząt wychodzących potrzeba odrobaczania pojawia się znacznie częściej – średnio co 3–4 miesiące. Co ile odrobaczać kota domowego, niewychodzącego? Zwykle przeprowadza się je dopiero po wykryciu pasożytów w kale. Badanie należy jednak wykonywać regularnie, najlepiej co najmniej 2 razy do roku. Odrobaczanie nie zapobiega przedostawaniu się do organizmu zwierzęcia nowych pasożytów, dlatego wymaga regularnego powtarzania.

Jak odrobaczać kota?

Odrobaczanie kota nie jest wcale bardzo skomplikowane. Najczęściej weterynarze stosują tabletki na odrobaczanie kotów. Są one tanie, skuteczne i łatwo dostępne. Ich podawanie bywa jednak trudne. Dlatego stosuje się również inne preparaty na odrobaczanie kota – np. pasty podawane doustnie (bezpośrednio lub z karmą) lub krople aplikowane na kark. Dawkę dobiera weterynarz zgodnie z masą ciała i wiekiem zwierzęcia. W przypadku ciężkich inwazji odrobaczanie kota można przeprowadzić także za pomocą zastrzyku w gabinecie.

