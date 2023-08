Dlaczego kot wymiotuje? Sprawdź najczęstsze przyczyny!

Wymioty u kota nie są niczym nadzwyczajnym – chyba każdy właściciel spotkał się z taką sytuacją. Warto jednak wiedzieć, jakie objawy mogą być wynikiem choroby czy innego stanu wymagającego profesjonalnej konsultacji. Sprawdź, dlaczego kot wymiotuje i kiedy trzeba się udać do weterynarza!

Dlaczego kot wymiotuje – najczęstsze przyczyny

Najczęściej kot wymiotuje z całkowicie błahych przyczyn. Najpowszechniejszą jest tzw. zakłaczenie. Koty podczas swojej codziennej toalety połykają spore ilości sierści, które trafiają do żołądka, a zwykle po pewnym czasie są wydalane z odchodami. Gdy jest ich jednak za dużo (np. w okresie intensywnego linienia), układ pokarmowy może sobie nie poradzić z ich „przetwarzaniem”. Wówczas połknięte włosy zbijają się w kulki (fachowo nazywane pilobezoarami). Kot wymiotuje, aby się ich pozbyć. Jeśli taka sytuacja zdarza się na jakiś czas, nie ma powodów do niepokoju. Warto jednak poradzić się weterynarza, jeśli masz wrażenie, że sierść powoduje zbyt częste wymiotowanie u kota.

Jak zmniejszyć ilość „kłaczków” powstających w układzie pokarmowym kota? Dobrym sposobem jest przyzwyczajenie pupila od najmłodszych lat do wyczesywania. Ważna jest również odpowiednia dieta. Znanym trikiem jest zapewnianie kotu owsa do skubania. Zawarte w nim włókna pomagają włosom przejść przez układ pokarmowy i minimalizują kocie wymioty.

Kot wymiotuje po jedzeniu – co to oznacza?

Jeśli kot wymiotuje po jedzeniu, zwykle oznacza to, że zjadł po prostu za dużo i za szybko. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy zje za dużo suchej karmy, która w połączeniu z wodą pęcznieje w żołądku, dając uczucie przejedzenia. Aby pomóc pupilowi, należy zastosować sposoby, które pomogą go spowolnić przy jedzeniu. To np. specjalne miski z przegródkami, w które wpada karma lub kule na jedzenie. Można też po prostu podzielić karmę na kilka mniejszych porcji porozstawianych np. w różnych miejscach w mieszkaniu.

Kot wymiotuje po jedzeniu również wtedy, gdy dostanie jeden z „ludzkich” produktów, które nie służą jego zdrowiu. To np.:

cebula, szczypiorek,

czekolada,

ciasta,

mleko.

Ten ostatni produkt może być zaskakujący, ale w rzeczywistości wiele dorosłych kotów ma nietolerancję laktozy. Spożycie mleka może więc skutkować bólami brzucha, wymiotami lub biegunką.

Kot wymiotuje pianą lub żółcią? Sprawdź, jak reagować

Kot wymiotuje żółcią? Jeśli jest to pojedynczy przypadek, zwykle oznacza to nagły nieżyt żołądka w związku ze zmianą karmy dla kota albo zbyt długim okresem bez posiłku. Jeśli jednak taka sytuacja się powtarza, konieczne będzie zrobienie badań.

Interwencji zdecydowanie wymaga też sytuacja, w której kot wymiotuje pianą. Może to oznaczać np. infekcję lub niestrawność. Weterynarz pomoże znaleźć przyczynę i zastosować odpowiednie remedium.

red/ Polsatnews.pl