Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe – co musisz wiedzieć?

Kto może ubiegać o wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe?

Kilkanaście tysięcy złotych – nawet tyle może wynosić maksymalne wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych, które przewidziane jest dla rolników. Podejmowanie działań, które klasyfikowane są jako inwestycje leśno-zadrzewieniowe może się zatem okazać bardzo opłacalne.



Trzeba jednak podkreślić, że dotacja rządowa przeznaczona na inwestycję w las, skierowana jest nie tylko do rolników. Ubiegać mogą się o nią także osoby fizyczne, prawne, ale też — o czym nie każdy wie — jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje działające w ramach danego województwa, powiatu czy gminy.

Trzeba też podkreślić, że otrzymanie dotacji na różnego rodzaju inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, może się okazać bardzo intratne. Programem objęte są bowiem aż cztery interwencje. Nie można zapominać także o tym, że powierzchnia maksymalna gruntu, który objęty zostanie programem wynosi 40 ha.

Bardzo dokładnie zostały też określone wymiary działki, na której docelowo mają zostać przeprowadzone prace związane z zalesianiem. Jej szerokość nie może być większa niż 20 m ani mniejsza niż 4 m.

Teren, który planujemy zgłosić we wniosku, musi znajdować się w ewidencji gruntów i budynków i musi być określony jako rolny i użytkowany jako orny. Nie można także pod żadnym pozorem usuwać z niego drzew ani krzewów w okresie 24 miesięcy przed planowanym przeprowadzeniem zadrzewienia.



Bardzo konkretnie zostały też określone wymogi dotyczące samego zalesienia wybranego terenu. Wskazano m.in. na to, że do zadrzewienia konieczne jest wykorzystanie minimum trzech różnych gatunków bądź rodzajów drzew. Wskazane zostało także to, że drzew i krzewów liściastych powinno być minimum 90%.



Do obowiązków osoby lub organizacji, która planuje wykonać zalesienie wybranego gruntu należy także zabezpieczenie danego terenu oraz utrzymanie go przez okres od 3 do 5 lat. Niezbędne jest także to, aby minimum 51% sadzonek, które zostały posadzone w ramach dofinansowania przetrwało. Wówczas można ubiegać się o otrzymanie dodatkowej premii z tytułu zadrzewienia.

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe – o jakie interwencje można się ubiegać?

Jak już zostało wyżej wspomniane, aż cztery interwencje objęte są programem, który zakłada wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Zaliczają się do nich:

zalesienie terenów rolnych,

stworzenie obszaru zadrzewień śródpolnych,

zwiększenie poziomu bioróżnorodności w lasach prywatnych,

tworzenie i zakładanie systemów rolno-leśnych.

Istotne jest także i to, że wszystkie te interwencje znajdują się w jednym formularzu, co znacząco ułatwia złożenie wniosku. Trzeba także zaznaczyć, że wniosek taki można złożyć zarówno osobiście w lokalnym punkcie ARiMR, jak i przesłać drogą elektroniczną.

Wysokość wsparcia na inwestycje leśne i zadrzewienie

Dotacja może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. Maksymalna kwota, którą osoba prywatna lub organizacja może uzyskać na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, wynosi aż 18 tys. złotych/ha.

Kluczową kwestią, jeśli chodzi o zalesianie terenów rolnych jest to, jakie warunki należy spełnić, aby dofinansowanie zostało przyznane. Według informacji, które znajdują się na stronach rządowych, osoby ubiegające się o otrzymanie tego dofinansowania muszą spełniać następujące warunki:

muszą być właścicielami lub współwłaścicielami ziemi, na której planują posadzić las i muszą to udokumentować;

plan zalesienia musi zostać wykonany w 100% tak, jak zakładają wymogi planu zalesienia, które zostały opracowane przez nadleśnictwo. Należy także uwzględnić konieczność zabezpieczenia istniejących już drzew, a także krzewów przed potencjalnym zniszczeniem;

osoby lub organizacje ubiegające się o otrzymanie dofinansowania na zalesienie konkretnego obszaru, muszą przedstawić decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

Warunków, które koniecznie należy spełnić jest zatem dość dużo i są one bardzo precyzyjnie określone. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie załączniki, które potwierdzają ich spełnienie, można dołączyć do jednego wniosku, co zdecydowanie ułatwia sam proces aplikacji o otrzymanie wsparcia na inwestycje leśno-zadrzewieniowe.

Jeden wniosek, cztery interwencje

Niekwestionowaną zaletą, a także sporym ułatwieniem, jeśli chodzi o złożenie wniosku o otrzymanie wsparcia na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów jest to, że nie ma konieczności składania osobnych formularzy do konkretnych interwencji.

Dzięki temu, osoby ubiegające się o dotację, mogą zrobić to sprawnie i szybko – nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach wskazanych powyżej interwencji dofinansowanie można otrzymać na różnego rodzaju działania wchodzące w ich zakres. Zostały one dokładnie wyszczególnione i zaliczamy do nich przede wszystkim:

Kompleksową przebudowę składu gatunkowego konkretnego drzewostanu za pomocą wprowadzenia drugiego piętra w wybranym drzewostanie. Założenie jest jednak takie, że wiek gatunku obecnie panującego nie może wynosić mniej, niż 30 lat i więcej niż 50 lat.

Znaczące zróżnicowanie całej struktury drzewostanu przy założeniu, że uśredniony wiek gatunku panującego nie jest mniejszy niż 30 lat i nie jest on większy niż 60 lat, za pomocą wprowadzania podszytu.

Stworzenie remizy, która określana i rozumiana jest jako konkretny obszar przeznaczony do wprowadzenia drzew oraz krzewów, które mają kluczowe znaczenie w biocentrycznym drzewostanie. Tutaj jednak również wiek gatunku panującego został dokładnie określony i nie może być on mniejszy niż 30 i większy niż 60 lat.

Przeprowadzenie zabiegu cięć o charakterze pielęgnacyjnym w drzewostanie, przy założeniu, że wiek gatunku panującego jest nie mniejszy niż 11 lat i nie większy niż 30 lat. Celem takich cięć jest usunięcie drzew niepożądanych lub uszkodzonych.

Warto także zaznaczyć, że dofinansowanie, o którym mowa, obejmuje swoim zakresem również ochronę wybranego terenu przed szkodami, w tym także i tymi, które mogą zostać wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku

Oprócz tego, że konieczne jest spełnienie konkretnych warunków, kiedy chcemy ubiegać się o otrzymanie premii z tytułu zadrzewień, należy być świadomym tego, jakie załączniki koniecznie trzeba do naszego wniosku dołączyć.



W dużej mierze mają one za zadanie potwierdzenie tego, że spełniamy konkretne wymogi – np. tego, że jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami danego gruntu, a także tego, że wybrany obszar spełnia wymogi, które kwalifikują go do zgłoszenia we wniosku.

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe – termin naboru wkrótce minie

Niezwykle istotną kwestią w przypadku, kiedy mówimy o otrzymaniu wsparcia wspierającego inwestycje w las jest termin, w którym taki wniosek należy złożyć. Upływa on bowiem z dniem 31.07.2023 i jest nieprzekraczalny. Tym samym, zarówno osoby prywatne, jak i organizacje czy firmy, powinny się spieszyć, jeśli zależy im na otrzymaniu powyższej dotacji.



Należy także podkreślić, że głównym założeniem przyznania dotacji na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów jest nie tylko zwiększenie świadomości związanej ze znaczeniem lasów, ale też realna poprawa stanu lasów na terenie całego kraju.



Wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego w tym zakresie mogą składać wszystkie zainteresowane tym osoby, które spełniają określone warunki, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Polsat News