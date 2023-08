Na stołecznych Bielanach starsza kobieta zakleszczyła się w drzwiach autobusu linii "116". Do wypadku doszło, gdy próbowała wysiąść z pojazdu. Zrobiła to jednak za późno, bo tuż przed odjazdem. Autobus ciągnął ją przez kilkanaście sekund. Seniorka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.