Uczeń siódmej klasy szkoły w Michigan został uznany za bohatera. 13-latek wracając do domu szkolnym autobusem zauważył, że kierująca pojazdem kobieta zemdlała w trakcie jazdy. Chłopiec bez wahania ruszył na przód autobusu i zatrzymał go naciskając hamulec. Dzięki jego przytomnemu zachowaniu nie doszło do wypadku.