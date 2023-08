Minister zdrowia odniósł się do zarzutów o trudności z wystawianiem e-recept. Jednocześnie podał, jakiego rodzaju leki wypisał sobie jeden z lekarzy. Do wpisu odnieśli się goście "Debaty Dnia". - PiS jest w stanie ujawnić każdą informację o każdym z nas - powiedział Krzysztof Hetman z PSL. - Jest akcja, by nie przepisywać leków w sposób niewłaściwy - odpowiedział Robert Gontarz z PiS.