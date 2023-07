Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia na pikniku rodzinnym w Połajewie nawiązał do sprawy najemników Grupy Wagnera, którzy ulokowani są na Białorusi.

"Jesienią zwyciężymy"

- Na Białorusi pojawiła się wyjątkowo niebezpieczna formacja zbrojna. Formalnie nie jest to część żadnej państwowej armii tylko prywatna firma, ale każdy wie, że w istocie jest to narzędzie Rosji. Pojawili się wagnerowcy i z całą pewnością nie pojawili się tam przez przypadek, bez celu. Pojawili się, by stworzyć jakieś nowe zagrożenia, by organizować prowokacje, by być może przenikać przez naszą granicę - powiedział wicepremier.

Prezes PiS zapewnił, że rząd traktuje zagrożenie ze strony wagnerowców "bardzo poważnie". - Ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo - chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się - otóż wybory odbędą się w terminie. Chcę to jasno powiedzieć: odbędą się w terminie - zadeklarował.

- Zapewnimy Polsce bezpieczeństwo i jesienią zwyciężymy - dodał.

Premier, Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Połajewo: Parzymy na zagrożenia związane z #GrupaWagnera bardzo poważnie. Ale chcę zapewnić, że wybory odbędą się w terminie. Zapewnimy Polsce bezpieczeństwo i jesienią zwyciężymy. #zMiłościDoPolski pic.twitter.com/xkiSjkFm6l — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 30, 2023

Kaczyński w Połajewie: Chcemy być zamożnym, silnym społeczeństwem



Jarosław Kaczyński mówił w Połajewie o celach Polski:



- Chcemy być zamożnym, spokojnym, silnym społeczeństwem mającym silne, dobrze działające i oczywiście demokratyczne pod każdym względem państwo - mówił polityk PiS.



Kaczyński chwalił Wielkopolskę, która według niego przyjęła najlepszą drogę: "z jednej strony tradycja, a z drugiej - nowoczesność i postęp pod każdym względem".



Szef PiS odwołał się do prowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy polityki, która według niego zapewnia Polakom środki i szanse na rozwój:

- Żeby prowadzić taką politykę, trzeba mieć środki, a żeby w Polsce mieć środki, to nie można pozwolić na to, żeby one były na ogromną skalę z Polski wyprowadzane, żeby Polska była po prostu na różne sposoby - tutaj afery VAT-owskie są na pierwszym miejscu - okradana - powiedział Kaczyński.

Obwinił też poprzednie rządy o zaniedbywanie Polaków i ich potrzeb.

Prezes PiS mówi o programie na następne osiem lat rządów. "Wizja odzyskiwania Polski"

- Nasz program będzie zawierał wizję odzyskiwania Polski - powiedział wicepremier na wystąpieniu w Połajewie - To wizja supernowoczesnej gospodarki i supernowoczesnego państwa - dodał Kaczyński.

Prezes PiS poinformował, że w ciągu kilku tygodni partia ma przedstawić nowy "całkowicie skonkretyzowany" program, który ma obejmować następne osiem lat. Mówił, że rząd chce poprowadzić Polskę do przodu.

- Polska została przecież strasznie zrujnowana przez komunizm, jeszcze dużo bardziej przez II wojnę światową, ale także i przez poprzednie wydarzenia, także przez liberalną politykę - argumentował Kaczyński.

Kaczyński: Idźcie na wybory i głosujcie na Zjednoczoną Prawicę

Wicepremier PiS wezwał obecnych na spotkaniu mieszkańców do udziału w jesiennych wyborach:

- Idźcie na wybory i głosujcie na Zjednoczoną Prawicę - mówił Jarosław Kaczyński. Jednocześnie prezes odradzał oddanie głosu na Platformę Obywatelską - Trzeba pójść i głosować nie na utopię, systemy, które nigdy się nie sprawdziły, tylko trzeba głosować na tych, którzy mają rozsądne poglądy we wszystkich właściwie dziedzinach - powiedział polityk PiS.

Przekonywał też o dobrych intencjach Prawa i Sprawiedliwości - Mamy dobrą wolę, mamy Polskę w sercu, jesteśmy patriotami - mówił Kaczyński, nie ukrywając, że nie zawsze wszystkie plany PiS udaje się spełnić - Nie mówię, że jesteśmy partią wszechmocną czy partią aniołów.

Prezes zapewniał o sukcesach rządów Zjednoczonej Prawicy - Ci, którzy twierdzą, że coś się wali, że coś zostało zrujnowane, że pod nami tyka jakaś bomba, po prostu kłamią - stwierdził Kaczyński w czasie swojego wystąpienia.

Planujemy kontynuację tematu.

WIDEO: Zalane drogi i domostwa. Kilkaset interwencji w całej Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl