Gwałtowne zjawiska pogodowe w niedzielę występują nad większą częścią kraju. Do interwencji straży pożarnej dochodziło m.in. w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

W związku z intensywnymi opadami deszczu przechodzącymi nad regionem dolnośląscy strażacy interweniowali w niedzielę ponad sto razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano we Wrocławiu i dotyczyły one głównie zalanych piwnic i posesji oraz powalonych drzew.

Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, od godz. 8 do godz. 15 w niedzielę w całym województwie odnotowano ponad 100 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków ulewnych deszczy.

Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów drzew i gałęzi zalegających na szlakach komunikacyjnych, a także wypompowywaniu wody z zalanych posesji i budynków. Najwięcej interwencji odnotowano we Wrocławiu. Na osiedlu Gajowice na zaparkowany samochód osobowy runęło drzewo. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

W woj. warmińsko-mazurskim strażacy w niedzielę odnotowali 67 różnych zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z pomieszczeń zalanych w nocnych nawałnicach oraz z usuwaniem połamanych drzew i konarów. Silny wiatr wieje w niedzielę zwłaszcza na Mazurach, na jeziorach ratownicy notują nawet 8 w skali Beauforta.

Gwałtowne ulewy nad Wielkopolską. Ponad 400 interwencji

Wielkopolscy strażacy w związku z ulewnymi deszczami w regionie interweniowali już ponad 400 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Poznania i okolicznych gmin.

Rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej bryg. Sławomir Brandt poinformował w niedzielę po godz. 18, że strażacy wyjeżdżali do ok. 175 interwencji w okolicach Poznania. Obsługiwali też około 50 zdarzeń w okolicach Szamotuł oraz po ok. 20 w okolicy Czarnkowa, Rawicza i Nowego Tomyśla.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w niedzielę ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami oraz burzach z gradem w części powiatów woj. mazowieckiego, małopolskiego i podlaskiego oraz dla wszystkich powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal będzie duże i całkowite z opadami deszczu na północnym zachodzie i burzami głównie na północnym wschodzie. Początkowo burze będą gwałtowne.

Premier Morawiecki apeluje o ostrożność

Premier Mateusz Morawiecki za pomocą Twittera poinformował o konsultacjach z wojewodami dotyczących aktualnej sytuacji w całym kraju.

Zaapelował także do mieszkańców najbardziej zagrożonych regionów o zachowanie szczególnej ostrożność.

"Od kilkunastu godzin w całej Polsce padają ulewne deszcze. Nasze służby w ciągu ostatnich 24h odnotowały ponad 650 interwencji w całym kraju" - napisał.

Od kilkunastu godzin w całej Polsce padają ulewne deszcze. Nasze służby w ciągu ostatnich 24h odnotowały ponad 650 interwencji w całym kraju.



