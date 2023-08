Premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Szef rządu odebrał tam meldunki dowództwa.

- Wiem, że zwiększany jest stan etatowy do ok. 500, powiększane są stany liczbowe polskiej armii. Zachęcamy wszystkich chłopców i dziewczęta, mężczyzn i kobiety, którzy czują, że to może być ich powołanie, do wstępowania w szeregi polskiej armii - wskazał.

"Likwidowana była de facto polska armia"

Premier zapowiedział też, że jego kancelaria opublikuje "mapki hańby" pokazujące zlikwidowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej jednostki wojskowe. Przekonywał, że "to niezwykle ważne, aby poznać prawdę, aby dociec do tego, dlaczego tak się stało, że w czasach rządów Tuska likwidowana była de facto polska armia".

- Zobaczcie sobie państwo na stan wyjściowy i później to, co mówił ówczesny minister obrony narodowej (Bogdan) Klich właśnie o tym, że: "Tak, likwidujemy jednostki, jedna za drugą, likwidujemy jednostki, bo takie jest polecenie (Donalda) Tuska" - powiedział.

ZOBACZ: Morawiecki ostrzega mieszkańców Ustronia przed Tuskiem. "Zachować szczególną ostrożność"

Jego zdaniem dzisiaj Polska "może być dużo spokojniejsza i to w trudnych czasach, czasach, w których toczy się wojna za naszą wschodnią granicą (...)". - Spokój rodzi się z siły, siła oznacza spokój - uznał Morawiecki.

Błaszczak: amerykańskie wojsko jest wzorem

Do tej kwestii odniósł się również szef MON. Jak wyliczał, do 2015 roku rządząca koalicja PO-PSL rozwiązywała jednostki wojskowe. - Od 2015 roku jednostki wojskowe powstają, czego dowodem są właśnie Siedlce i 18. Dywizja Zmechanizowana - podkreślił Błaszczak.

ZOBACZ: Dyskusja ws. incydentu na granicy. "Wywołanie III wojny światowej" vs "Staliśmy się pośmiewiskiem"

Dodał, że dywizja ta budowana jest na wzór natowski, amerykański. - Wojsko amerykańskie jest najsilniejsze, wojsko amerykańskie stanowi przykład dla Wojska Polskiego. Poprzez współdziałanie, poprzez wspólne ćwiczenia budujemy interoperacyjność, budujemy siłę Wojska Polskiego - wskazał szef MON.

Jak podkreślił, 18. Dywizja Zmechanizowana jest wyposażona w nowoczesną broń. Jak mówił, w jej ramach funkcjonuje 1. Warszawska Brygada Pancerna, która posiada amerykańskie czołgi Abrams.

Kaczyński w spocie PiS. "Reklamówki w ręce i do biegania"

Wcześniej tego dnia Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot na temat wojska, w którym wystąpił prezes partii, wicepremier Jarosław Kaczyński. - Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad tysiąc - przekonywał.

Następnie zwrócił się do największej opozycyjnej partii: - Więc PO - reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa" - dodał. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń z sierpnia 2021 roku, kiedy poseł KO Franciszek Sterczewski próbował przekazać migrantom koczującym na granicy Polski z Białorusią reklamówkę z lekami.

#POdoReklamówek bezpieczeństwo to zbyt poważna sprawa dla Was 👇 pic.twitter.com/fjaHMOYihI — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 5, 2023

Na nagraniu pokazano też infografikę z której wynika, że w latach 2008-2015 zlikwidowano 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji, a od 2015 r. utworzono 20 baz i 163 posterunki. Prezes PiS podkreślił również, że za czasów PO, w 2015 roku na zbrojenia przeznaczano 37,5 mld zł, a obecnie 137 mld zł.

WIDEO: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całego kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/wka/Polsatnews.pl