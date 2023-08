Wobec całej PO trzeba zachować szczególną ostrożność. Swój prawdziwy plan zasłaniają różnymi propagandowymi sztuczkami. Ale to nie powinno nas uśpić - mówił premier Mateusz Morawiecki na nagraniu, które opublikowano na Twitterze. Film jest ostrzeżeniem skierowanym do mieszkańców Ustronia, gdzie pojawi się w najbliższym czasie Donald Tusk.

W piątek po południu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ma spotkać się z mieszkańcami Ustronia. So sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki, który ostrzegł mieszkańców.

Szef rządu w swoim przemówieniu sugeruje, że lider opozycji za pomocą kłamstw i manipulacji, chce zaprezentować inny obraz swojej osoby. Jednocześnie, zdaniem Morawieckiego, Donald Tusk ma nadal w planach prowadzenie polityki uderzającej w bezpieczeństwo kraju.

"Oni są skrajnie niebezpieczni"

- Swój prawdziwy plan zasłaniają różnymi propagandowymi sztuczkami. Ale to nie powinno nas uśpić. Oni są skrajnie niebezpieczni. Rozbroili naszą armię i jeśli wrócą do władzy, zrobią to ponownie - przekonuje.

- Jak wrócą do władzy, nie daj panie Boże, to wrócą te same zagrożenia. Oni naprawdę są niebezpieczni dla każdej polskiej rodziny - dodaje.

Dlaczego zgadzał się Pan na zbrodnicze zwijanie jednostek Wojska Polskiego, dlaczego nie protestował, dlaczego na to pozwalał, czyj plan Pan realizował?



Jak podkreślał Mateusz Morawiecki, lider największej partii opozycyjnej powinien otrzymać od mieszkańców pytania dotyczące "zbrodniczego zwijania jednostek Wojska Polskiego".

W filmie oprócz premiera Morawieckiego widzimy także krótkie fragmenty nagrane na granicy polsko-białoruskiej, co zapewne ma wzmocnić przekaz i podkreślić, jak poważne zagrożenie występuje.

- Wszyscy nasi sojusznicy to potwierdzają i nam dziękują. Dopóki u sterów władzy jest rząd PiS, Polska jest bezpieczna - podkreśla szef rządu.

