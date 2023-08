10 września w Polsce obchodzony będzie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Decyzję o wprowadzeniu święta podjął prezydent Andrzej Duda. Nie będzie to jednak dzień wolny od pracy.

Projekt ustawy o ustanowieniu nowego święta wniesiony został przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w marcu 2023 roku. Ostatecznie przepisy zostały zaakceptowane przez Sejm 11 lipca. Kilka dni później ustawa została przegłosowana przez Senat.

Z komunikatu Kancelarii Prezydenta wynika, że ustawa to wyraz wdzięczności kraju za wysiłek polskich dzieci, które doświadczyły zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich w trakcie II wojny światowej.

ZOBACZ: Dania. Rządzący chcą znieść święto państwowe. Powodem NATO

"Dzieci stały się najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych. Zamiarem okupantów było zniszczenie biologiczne Narodu Polskiego, zniewolenie go i pozbawienie autonomii oraz wolności. W tym celu wykorzystywano różne metody okrucieństwa, w szczególności wobec dzieci" - napisano.

Nowe święto 10 września

Kancelaria przypomniała, że to Polska jest krajem, który poniósł relatywnie największe straty wśród ludności w okresie największego światowego konfliktu.

ZOBACZ: Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Nowe święto państwowe 20 czerwca. Czy to dzień wolny od pracy?

"Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów polskiej ludności, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych" - podkreślono.

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy święto będzie obchodzone 10 września. Niestety, dzień ten nie będzie dniem wolnym od pracy.

WIDEO: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całego kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/dk/ Polsatnews.pl