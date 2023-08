Najdroższe rasy kotów – top 5 

Najdroższe rasy kotów osiągają zawrotne ceny – niektóre egzemplarze kosztują nawet… kilkaset tysięcy złotych. To, ile trzeba zapłacić za wymarzonego mruczka zależy nie tylko od rasy, ale i renomy hodowli, linii hodowlanej i popularności samej rasy. Ranking najdroższych ras rozpoczynają koty rasy ashera.

Najdroższe rasy kotów – ranking

Miłośnicy zwierząt nie żałują pieniędzy na wymarzonego pupila. Niektóre koty potrafią jednak słono kosztować! Poznaj rasy, za które trzeba zapłacić najwięcej.

Ashera

Najdroższe koty świata należą do rasy ashera – jedynej opatentowanej rasy, której wyłącznym hodowcą i właścicielem jest firma Lifestyle Pets. Ashera to hybryda, krzyżująca ze sobą kota domowego z afrykańskim serwalem. Jej przedstawiciele z wyglądu przypominają nieco koty savannah – mają gęste, krótkie futro w jasnożółtym lub złotym kolorze, usiane cętkami. Są duże – mogą mierzyć nawet 150 cm i ważyć 15 kg. Cena jednego kota tej rasy to nawet… 500 000 złotych.

Khao manee

Drugie miejsca w rankingu najdroższych ras zajmują przedstawiciele wywodzącej się z Tajlandii rasy khao manee, co w tłumaczeniu oznacza "biały diament". Koty te są białe, a ich cechą charakterystyczną są oczy różnego koloru: jedno jest zwykle niebieskie, a drugie pomarańczowe. Są smukłe, umięśnione i eleganckie. Niestety, bardzo często narażone są na wady słuchu, a nawet na całkowitą głuchotę. Za pupila tej rasy trzeba zapłacić niemal 70 000 złotych – tak wysoka cena wynika niewielkiej dostępności kotów.

Savannah

Rasa ta to, podobnie jak ashera, hybryda kota domowego z serwalem afrykańskim. Przedstawiciele rasy to koty wysokie, szczupłe, o niedużej głowie z wysoko osadzonymi, dużymi uszami. Charakterystyczne dla nich jest wyraźne, pełne cętkowanie. Ceny kotów rasy savannah są bardzo rozbieżne – zaczynają się od około 4 000 złotych i mogą dochodzić nawet do 40 000.

Toyger

To kolejna rasa uznawana za jedną z najdroższych. Ubarwienie toygerów przypomina tygrysie pasy, stąd też ich nazwa, która pochodzi od angielskich słów toy, czyli zabawka oraz tiger, czyli tygrys. Rasa ta jest wynikiem wynikiem krzyżówki krótkowłosych, pręgowanych kotów domowych i kotów bengalskich. Ceny toygerów są rozbieżne – osobniki przeznaczone do domu kosztują około 8 000 złotych, a te do hodowli nawet dwa razy tyle.

Peterbald

Pierwszą piątkę najdroższych kotów świata zamyka peterbald – to odmiana kotów syjamskich, wyhodowana w Rosji. Koty tej rasy są najczęściej bezwłose i występują w różnych barwach. Mają smukłe, dobrze umięśnione ciało i wydłużoną sylwetkę. Charakteryzuje je również długi i cienki ogon oraz zakończone długimi palcami łapy. Peterbaldy mają duże, spiczasto zakończone, szeroko otwarte u nasady uszy. Chcąc zostać posiadaczem takiego kota, należy przygotować się na wydatek rzędu 5 000 złotych.



Marzy ci się charakterystyczny, ciekawy kot, raczej nieprzypominający słodkiego mruczka? Jest kilka ras, którym z wyglądu bliżej do egzotycznych, dzikich gatunków niż pospolitych dachowców. Choć są piękne, ich cena potrafi być równie ładna – w większości przypadków rozpoczyna się od kilku tysięcy złotych.

