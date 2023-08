Jaka klatka dla królika?

Króliki to wdzięczne, puchate zwierzęta, które w wielu domach swobodnie biegają po pomieszczeniach. Kicający przyjaciele mają jednak tendencję do niszczenia różnych przedmiotów, jak np. kable, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w specjalną klatkę. Jak wybrać odpowiedni model do potrzeb Twojego zwierzaka?