Jaka kuweta do kota? Wybierz najlepszą!

Kuweta dla kota to podstawowe akcesorium w każdym domu, w którym mieszkają puszyści przyjaciele. Pozwala na zachowanie porządku i stworzenie komfortowego miejsca, gdzie zwierzaki mogą załatwiać swoje potrzeby. Jak wybrać odpowiednią kuwetę, by zapewnić wygodę korzystania zarówno pupilowi, jak i sobie, podczas codziennego sprzątania?

Kuweta dla kota samoczyszcząca

W ostatnim czasie hitem stają się kuwety dla kota w wersji samoczyszczącej. To specjalna konstrukcja z wirnikiem, który odsiewa nieczystości ze żwirku. Następnie trafiają one do specjalnego pojemnika. Po jego zapełnieniu wystarczy wyrzucić odchody, nie martwiąc się koniecznością ich samodzielnego oddzielania od żwirku.

Kuweta samoczyszcząca jest dużym ułatwieniem dla właścicieli czworonożnych przyjaciół, jednak może ona stanowić problem dla kociaków z bardziej wyczulonymi noskami. Odchody leżą bowiem w pojemniku nawet kilka dni, dlatego mogą zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach.

Kuwety dla kota z filtrem

Ciekawym wyborem jest też kuweta dla kota z filtrem. Taki produkt pochłania brzydkie zapachy, dlatego nie jest uciążliwy dla domowników oraz zwierzaków z bardziej wyczulonym węchem. Niektóre kociaki mogą jednak nie chcieć korzystać z kuwety, w której już znajdują się odchody. Z tego powodu nawet kuwety z filtrem nie zwalniają z konieczności częstego sprzątania.

Klasyczna, otwarta kuweta dla kota

Największą popularnością cieszą się kuwety dla kota w wersji otwartej. To niski pojemnik wypełniony żwirkiem, w którym zwierzak może załatwiać swoje potrzeby, a jednocześnie obserwować otoczenie. Niektórzy czworonożni przyjaciele nie lubią być zaskakiwani, dlatego cenią sobie otwarte przestrzenie. Taka kuweta ma jednak bardzo dużą wadę – prezentuje się mało estetyczne, a zapachy szybko rozprzestrzeniają się po domu. Z tego powodu wymaga bardzo częstego sprzątania.

Zamknięta kuweta dla kota

Kolejną propozycją jest kuweta dla kota zamykana. Dzięki niej można uniknąć wynoszenia żwirku przez pupila poza obręb pojemnika. Taka konstrukcja umożliwia też ograniczenie rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów.



Niektóre koty mogą niechętnie korzystać z kuwet zamkniętych. Najczęściej ma to miejsce w przypadku zwierzaków, które lubią obserwować otoczenie podczas załatwiania swoich potrzeb. Zdarzają się też pupile, które nie lubią wchodzić do nowych, ciasnych pojemników. W niektórych kuwetach stosuje się także drzwiczki, które mogą przeszkadzać zwierzakom podczas wchodzenia i wychodzenia.

red/ Polsatnews.pl