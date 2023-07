Rasy królików miniaturek – wybierz królika dla siebie

Królik miniaturka budzi sympatię już od pierwszego spotkania. To przesłodkie zwierzątko jest uwielbiane zwłaszcza przez dzieci. Wszystko dzięki jego wyglądowi, którym przypomina pluszową maskotkę. Tak naprawdę to żywe stworzenie, które wymaga wyjątkowej opieki i troski. Jakie są rasy królików miniaturek i która z nich będzie najlepsza do domu?