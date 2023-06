Na piątkowej konferencji o przypadkach łamania prawa przy wystawianiu e-recept Adam Niedzielski ogłosił, że złożył zawiadomienie do prokuratury na 10 lekarzy, którzy - jak uściślił - dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw.

Zdaniem ministra "środowisko lekarskie nie jest się w stanie pozbyć ze swojego grona lekarzy, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta", dlatego zdecydował się powiadomić śledczych.

Jak wskazał, medycy, których dotyczy zawiadomienie, dziennie wydawali od 300 do ponad 1000 recept. W ocenie szefa MZ "zachodzi podejrzenie, że dwa przypadki zakończyły się śmiercią pacjenta, ponieważ lekarz zapisał mu leki bez wcześniejszego przebadania".

System e-recept. Niedzielski o dużej skali problemu

Niedzielski przekazał, że ministerstwo zleciło kontrolę, która wykazała dużą skalę problemu, dlatego o sprawie powiadomiło Naczelną Izbę Lekarską. - Przesłaliśmy w przeciągu ostatniego czasu cztery pisma, które zawierały dane 29 lekarzy, którzy nagminnie łamią prawo wystawiając e-recepty bez badania pacjentów. Te pisma niestety nie spotkały się z żadną reakcją - podkreślił.

Zapowiedział także ograniczenia w możliwości wystawiania e-recept. - W ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł maksymalnie wystawić około 300 recept - przekazał.

Minister stwierdził także, że resort wyda rozporządzenie, które ograniczy możliwość wystawiania leków psychotropowych przy pomocy systemów internetowych. Przyznał, że w systemie są nieprawidłowości, jednak zaprzeczył, żeby miał zostać całkowicie zablokowany.

- E-recepta jest ogromnym udogodnieniem dla obywateli. Liczba wystawionych recept to już dziesiątki, może setki milionów - mówimy tutaj o miliardach wystawionych recept. Łatwość jej użytkowania, brak możliwości zgubienia to wszystko zalety, więc absolutnie nie dojdzie do sytuacji wylania dziecka z kąpielą - ocenił Adam Niedzielski.

