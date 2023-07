Czy to jeszcze medycyna, czy już tylko biznes? - pyta w najnowszym wpisie na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, przytaczając szokujące dane, dotyczące wystawiania recept. Niespełna tydzień temu szef resortu zdrowia ogłosił, że podpisał doniesienie na 10 lekarzy, a ministerstwo pod lupę weźmie e-recepty.

W środę Niedzielski poinformował, że w dwa dni 283 lekarzy próbowało przekroczyć określoną przez resort zdrowia granicę wystawiania recept. Granica ta to 300 recept dla więcej niż 80 pacjentów w ciągu 10 godzin pracy.

"Większość to pracownicy tzw. receptomatów. Rekordzista chciał wystawić w dwa dni 60 tys. recept" - wyjaśnił szef resortu zdrowia. Oznaczałby to, przy założeniu 10 godzin pracy dziennie, że recepta w tym przypadku była wystawiana co 1,2 sekundy.

Ograniczenia dot. wystawiania e-recept

Na koniec czerwca szef resortu zdrowia poinformował, że podpisał doniesienie na 10 lekarzy, którzy - jak uściślił - dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw. Zawiadomienie w ich sprawie złożyło do prokuratury Ministerstwo Zdrowia. Medycy ci mieli wydawać od 300 do ponad 1000 recept. W dwóch zachodziło podejrzenie, że wydanie recept bez przebadania mogło być powodem śmierci pacjentów.

ZOBACZ: E-recepty pod lupą. Adam Niedzielski: Podpisałem doniesienie na 10 lekarzy

Niedzielski zapowiedział wówczas ograniczenia w możliwości wystawiania e-recept. - W ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł maksymalnie wystawić około 300 recept - przekazał.

Minister stwierdził także, że resort wyda rozporządzenie, które ograniczy możliwość wystawiania leków psychotropowych przy pomocy systemów internetowych.

pgo/dsk/ Polsatnews.pl