Jak obciąć kotu pazury? Prawidłowe obcinanie pazurów u kota 

Obcinanie kotu pazurów to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie każdemu kotu trzeba jednak go wykonywać – jeśli twój pupil wychodzi na dwór, być może wystarczająco je sobie tępi. Jeśli nie – musisz mu w tym pomóc. Jak obciąć kotu pazury i dlaczego jest to tak ważne? Wyjaśniamy!

Obcinanie pazurów u kota – czy trzeba to robić?

Pazury u kota pełnią niezwykle ważną funkcję – zapewniają mu możliwość przetrwania w naturze.

Służą do obrony

Umożliwiają zdobycie pożywienia

Pozwalają uciec, na przykład na drzewo, w sytuacji zagrożenia

Kotom wychodzącym nie należy więc ich przycinać, gdyż nie będą miały swojego podstawowego narzędzia obrony. Poza tym, zwierzęta, które spędzają czas na dworze zwykle same wystarczające je sobie ścierają. Jeśli natomiast masz kota, który nie wychodzi – zabieg obcinania pazurów jest z reguły konieczny. W przeciwnym razie kot będzie sobie tępił pazury sam – na twoich meblach. Specjaliści mówią także, że jeśli zapewnisz swojemu mruczkowi odpowiednią ilość drapaków, to na nich będzie je ścierał. Wówczas nie musisz mu obcinać pazurów. Musisz więc obserwować swojego kota i przeanalizować, czy na tyle dużo czasu spędza przy drapaku, by skutecznie zedrzeć stare łuski z pazurów.

Jak obcinać kotu pazury, by nie zrobić mu krzywdy i nie zostać podrapanym?

Obcinanie pazurów kotu nie jest trudne, pod warunkiem, że zwierzę jest do tego przyzwyczajane od pierwszych tygodni życia. Pierwsze próby można podejmować zaraz po odstawieniu kociaka od matki, czyli gdy ma on około 6-8 tygodni. Jak obciąć kotu pazury, by nie stresował się ani on, ani ty?

Wybierz odpowiednią porę. Najlepszy będziesz czas zaraz po drzemce,, gdy zwierzę jest jeszcze lekko zaspane albo w jej trakcie. Nie jest to trudne, koty spędzają mnóstwo czasu na spaniu!

Stosuj pozytywne wzmocnienia. W trakcie obcinania i po nim podawaj pupilowi smaczki – dzięki temu będzie kojarzył ten zabieg z czymś przyjemnym.





Zadbaj o spokojną atmosferę. Mów do kota łagodnym tonem i nawet jeśli będzie się wyrywał – nie krzycz i się nie denerwuj. To w niczym nie pomoże, a kot będzie zdenerwowany i na pewno nie da ci się dotknąć.





Wybierz odpowiednie narzędzia – do obcinania kocich pazurów przeznaczone są specjalne, charakterystycznie zakończone cążki, która pozwalają przeprowadzić ten zabieg prawidłowo i bezpiecznie.





Delikatnie zaciśnij opuszek łapki – wtedy pazurek się wysunie. Pamiętaj, by nie obciąć zbyt wiele, gdyż będzie to dla kota bolesne.

Obcinanie pazurów u kota jest konieczne, jeśli twój mruczek jest niewychodzący i niewystarczająco ściera je sobie na drapaku. Zabieg ten nie jest trudny, natomiast wiele kotów (i właścicieli!) bardzo się nim stresuje. Jeśli nie jesteś pewny, czy sobie z nim poradzisz albo twój kot absolutnie nie daje się dotknąć – wybierz się do weterynarza, który za kilkanaście złotych szybko i bezboleśnie obetnie mu pazury.

red/Polsatnews.pl