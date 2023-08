- Początek tych burzliwych relacji z Ukrainą to niefortunna wypowiedź Marcina Przydacza. Jak średniego szczebla urzędnik może domagać się wyrazów wdzięczności? Ukraińcy nie rozumieli o co chodzi - mówił Jacek Czaputowicz.

Podkreślił, że gdy on sam był w Ukrainie, to wszyscy wyrażali wdzięczność wobec Polaków. - Dopiero później okazało się, że my oczekujemy jakichś działań, chcemy potępienia zbrodni wołyńskiej. Ukraińscy odpowiadają na to "państwo krwawi, a Polska w tym czasie domaga się wystawienia rachunków" - dodał.

Relacje z Ukrainą. "Polityczne szmalcownictwo"

Relacje Polski i Ukrainy porównał do świata zwierząt. - Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali - ocenił.

Dodał, że "przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne", w jakie "być może niedługo się wpiszemy". - Doraźne interesy na krwawiącym państwie przynosi tragiczne skutki - podkreślił.

Narracja zagrożenia. "Nieuzasadniona"

Były minister spraw zagranicznych mówił też o aktualnych nastrojach związanych z wagnerowcami.

- Tu rzeczywiście jest narracja zagrożenia. Ona nie jest uzasadniona. Grupa Wagnera jest demonizowana - powiedział. Jego zdaniem to Rosja i Białoruś chce tę siłę podkreślać, a my "wpisujemy się w pewną narrację".



Jak dodał, "jesteśmy tak długo bezpieczni jak długo Ukraina walczy". - Obawiam się, że to całe działania odwraca działania od istotnych problemów. Od problemu w Ukrainie. W przesmyku suwalskim nie ma takiego zagrożenia - powiedział.

- To jest prowadzone po to, żeby świat się odwrócił od Ukrainy i zainteresował się innymi kwestiami. Ja mam obawę, że my wpisujemy się w te działania hybrydowe prowadzone przez Rosję i Białoruś - stwierdził.

- Przyszłość i bezpieczeństwo Polski zależy od Ukrainy. Dopiero jeśli Rosja pokona Ukrainę, będzie mogła myśleć o czymś innym. Na razie zagrożenia nie ma - powtórzył.

