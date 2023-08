W Polsce nie milkną echa sporu o import ukraińskiego zboża. W czwartek napięcia między Polską a Ukrainą ocenił w Polsat News Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, obecnie zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego.

Czaputowicz: Wobec Ukrainy prowadzimy politykę hien i szakali

- Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali. Przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się wpiszemy, być może, niedługo - stwierdził.

Jak dodawał, "doraźne interesy na krwawiącym państwie przynoszą tragiczne skutki".

- Początek tych burzliwych relacji z Ukrainą to niefortunna wypowiedź Marcina Przydacza. Jak średniego szczebla urzędnik może domagać się wyrazów wdzięczności? Ukraińcy nie rozumieli o co chodzi - powiedział były szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Waszczykowski: I taki gość mnie zastąpił!

Na słowa swojego następcy na stanowisku szefa MSZ ostro zareagował obecny europoseł PiS Witold Waszczykowski. Stał on czele resortu spraw zagranicznych w latach 2015-2018.

"I taki gość mnie zastąpił! Warto było???" – napisał na Twitterze europoseł PiS, oznaczając swoje ugrupowanie i premiera Mateusza Morawieckiego.

Napięcie na linii polsko-ukraińskiej po wypowiedzi Marcina Przydacza

We wtorek MSZ przekazało, że ambasador Ukrainy w Polsce został zaproszony do siedziby resortu dyplomacji, w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich.

Wcześniej we wtorek do ukraińskiego MSZ zaproszono na rozmowę ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Spotkanie z dyplomatą dotyczyło wcześniejszej wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza - oświadczyło ukraińskie MSZ na swojej stronie internetowej.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, komentując kwestię embarga na ukraińskie zboże, przekazał, że "to, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw". - Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie - powiedział. - Jeśli chodzi o Ukrainę, naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic - dodał.

Czaputowicz zastąpił Waszczykowskiego w MSZ

Jacek Czaputowicz zastąpił w styczniu 2018 r. na stanowisku szefa resortu dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Czaputowicz jest profesorem politologii i absolwentem podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zmiana na stanowisku szefa MSZ w 2018 r. była zaskoczeniem dla obserwatorów polityki.

W sierpniu 2020 roku Jacek Czaputowicz przestał pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych. Zastąpił go Zbigniew Rau.

