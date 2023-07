Przemysław Wipler będzie "jedynką" Konfederacji w Toruniu - poinformował w zeszły wtorek na Twitterze lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

- Jestem głęboko przekonany, że będą wcześniejsze wybory kilka miesięcy po obecnych wyborach - powiedział Wipler w "Debacie Dnia".

ZOBACZ: Posłanka Suwerennej Polski przejdzie do Konfederacji

- Szykujemy się do dogrywki, szykujemy się do wyborów samorządowych, które będą w marcu przyszłego roku, szykujemy się do wyborów europejskich, które będą na przełomie maja i czerwca przyszłego roku i szykujemy się do wyborów prezydenckich za dwa lata - stwierdził.

- Donald Tusk ma 68 lat, a Jarosław Kaczyński 73. W momencie, kiedy przegrają wybory, ich partie się rozpadają i nie stworzą rządu - dodał.

WIDEO: Goście "Debaty Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Politykowi odpowiedział drugi z gości, Ryszard Petru. - Rozumiem, że będziecie wchodzić do rządu, nie wchodząc do niego - będziecie po cichu ich wspierać? - pytał.

- Obawiam się, że Konfederacja albo będzie otwartym koalicjantem PiS-u, albo cichym i to jest zła wiadomość dla Polski - dodał Petru.

P. Wipler: Nie będę łącznikiem ani z PiS-em, ani z PO

Goście programu rozmawiali o możliwej koalicji. - Współpracował pan z Bielanem, Żalkiem i Bortniczukiem, w związku z tym mam olbrzymie podejrzenia, że będzie pan akuszerem koalicji Konfederacji z PiS-em po wyborach - powiedział Ryszard Petru.

- Nie będzie koalicji z PiS-em, nie będzie koalicji z Platformą. Nie będę łącznikiem ani z PiS-em, ani z Platformą - odpowiedział mu Przemysław Wipler.

WIDEO: M. Sawicki o sytuacji na granicy: Boję się, różne rzeczy mogą się wydarzyć Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Polsat News