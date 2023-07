Anna Maria Siarkowska w maju 2022 roku dołączyła do Solidarnej Polski (obecnie - Suwerennej Polski).

Jak poinformowała w czwartek Interia, posłanka ma wystartować z wysokiego miejsca na liście Konfederacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

- Anna Maria Siarkowska dołączy do Konfederacji. Będzie kandydować z naszych list - powiedziało Interii źródło bezpośrednio związane z zarządem ugrupowania. Posłanka "póki co" sprawy nie komentuje.

Kolejne nazwiska na liście Konfederacji

W środę w mediach społecznościowych Nowej Nadziei (wcześniej - KORWiN) informowano, że do partii dołączył syn prezesa NIK Mariana Banasia - Jakub Banaś. Polityk ma wystartować z drugiego miejsca na liście w Warszawie.

- Nie pchałem się do polityki, to polityka wepchnęła się do mojego życia. Postanowiłem, że podejmę to wyzwanie - mówił Interii Jakub Banaś.

Jak wynika z najnowszego sondażu dla "Wydarzeń" Polsatu, Konfederacja wyraźnie zyskuje. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka umacnia się na trzecim miejscu. Wynik 15,2 proc. poparcia, oznacza wzrost o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem dla "Wydarzeń".

