- Postanowiłam dołączyć do koła poselskiego Konfederacji, opuszczam klub Prawa i Sprawiedliwości i partię Suwerenna Polska - powiedziała Anna Siarkowska. Jako pierwsza informację o zbliżającym się transferze przekazała w środę Interia.

A. Siarkowska wypunktowała wady PiS

Anna Siarkowska podczas konferencji tłumaczyła, że PiS - jej zdaniem - "zdradził ideały".

- Odeszli od postulatów, z którymi szli w 2015 roku do wyborów. Jedno mówili, drugie robili. Moje odejście ma też związek z postawą premiera Mateusza Morawieckiego, który w Polsce deklarował, że będzie strzegł suwerenności, a w Brukseli robi zupełnie co innego. Tak było w przypadku KPO - argumentowała Siarkowska.

Posłanka odchodzi również z Suwerennej Polski, bo partia "zdecydowała się wspierać projekt Zjednoczonej Prawicy, a to utraciło sens".

- Utraciło sens również to, co robiłam dotychczas, czyli blokowanie złych decyzji Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory udało mi się w tej kadencji powstrzymać szereg ustaw, m.in. wprowadzających segregację sanitarną, zablokować przepisy pozwalające na bezkarność urzędniczą, nie przyjęłam również rozwiązań dotyczących mrożenia majątków polskich obywateli, co próbowało przemycić w jednej z ustaw PiS. Te przepisy były antyobywatelskie i antydemokratyczne - powiedziała posłanka i dodała, że podobne zdanie w tych kwestiach mają posłowie Konfederacji.

Siarkowska wspomniała również, że sprzeciwiała się tzw. lex Tusk.

- Dotyczyła nie PO, a miała walczyć z opozycją i wszystkim, którzy podpadli partii - argumentowała.

Obecny na konferencji Michał Wawer dodał, że rada liderów Konfederacji podjęła w ostatnią środę jednomyślną decyzję o zaproszeniu Siarkowskiej do Konfederacji oraz do startu z miejsca drugiego w okręgu siedleckim. Ponadto była posłanka Suwerennej Polski ma dołączyć również do Ruchu Narodowego.

Z. Ziobro skomentował odejście A. Siarkowskiej

W piątek rano do informacji o odejściu Siarkowskiej z Suwerennej Polski odniósł się lider ugrupowania Zbigniew Ziobro. W "Graffiti" powiedział, że "jeżeli pani poseł podejmie decyzję opuszczenia naszej partii, to przyjmiemy ją ze zrozumieniem i z szacunkiem".

- To wartościowa parlamentarzystka o silnym charakterze. Nie zawsze w PiS to było akceptowane, ale w Suwerennej Polsce tak. Nie będę zaprzeczał temu (że Siarkowska przejdzie do Konfederacji - red.). Jeśli podejmie taką decyzję, to podejdę do tego szacunkiem - powiedział minister.

kg/polsatnews.pl