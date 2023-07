Donald Tusk: PiS szuka pomocy wagnerowców

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o najemnikach Grupy Wagnera stacjonujących na Białorusi. Polskie władze ostrzegają, że może dojść do prowokacji na granicy. Teraz głos w sprawie zabrał lider PO Donald Tusk, który stwierdził na Twitterze, że "PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami". Komentarz polityka opozycji wywołał burzę w sieci.

- Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. - Sytuacja staje się jeszcze groźniejsza - dodał szef rządu.

Według szefa rządu "jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". - Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - stwierdził.

"Boję się, różne rzeczy mogą się wydarzyć"

O możliwym zagrożeniu ze strony wagnerowćów mówił w niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" również poseł Marek Sawicki z PSL.

- Boję się i każdy, kto tam mieszka obawia się, że różne rzeczy mogą się wydarzyć - powiedział polityk.

- Ja się tą sytuacją martwię z innego powodu. Jest kampania wyborcza i po raz kolejny premier Mateusz Morawiecki bierze się za straszenie Polaków - stwierdził z kolei Marcin Kierwiński z KO.

- Tym straszeniem Polaków pokazujecie, że jesteście bardzo niekompetentni i że armia przez was zarządzana jest w bardzo złej kondycji - dodał polityk opozycji.

"PiS szuka pomocy wagnerowców"

Głos w sprawie zabrał również Donald Tusk, który stwierdził na Twitterze, że "PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami".

"Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!" - napisał lider PO.

Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie! — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2023

Na jego słowa zareagował poseł PiS Robert Gontarz. "Wygląda na to, że Pana rząd przekazał 1,2 mld zł Gazpromowi, bo szukał pomocy u Putina..." - napisał.

Wygląda na to, że Pana rząd przekazał 1,2 mld zł Gazpromowi, bo szukał pomocy u Putina... — Robert Gontarz (@gontarz93) July 30, 2023

"Wyrachowana gra przeciwko Polsce"

Do komentarza lidera PO odniosła się również wiceprezes PiS i była premier Beata Szydło, która stwierdziła, że jest to "to cyniczna, wyrachowana gra przeciwko Polsce".

"Obecność wagnerowców na Białorusi jest przedmiotem analiz ekspertów z całego świata - i obiektem zainteresowania mediów. Nic dziwnego, bo ostatnie dwa lata - poczynając od prób inwazji migrantów z Białorusi na Polskę - pokazały wszystkim, że musimy być przygotowani na wszelkie scenariusze" - napisała.

"Wagnerowcy mogą stanowić zagrożenie dla Ukrainy i granic krajów NATO. Nikt nie wie, jakie rozkazy wydał im Putin. Ale Donald Tuk już wie: to wszystko plan PiS" - dodała.

"W komentarzach do tego wpisu Tuska najczęściej pada określenie, że 'oszalał'. Lecz to nie szaleństwo, gorzej, to cyniczna, wyrachowana gra przeciwko Polsce - stwierdziła.

Obecność wagnerowców na Białorusi jest przedmiotem analiz ekspertów z całego świata - i obiektem zainteresowania mediów. Nic dziwnego, bo ostatnie dwa lata - poczynając od prób inwazji migrantów z Białorusi na Polskę - pokazały wszystkim, że musimy być przygotowani na wszelkie… https://t.co/WUJfIsGhbH — Beata Szydło (@BeataSzydlo) July 30, 2023

Słowa lidera PO skomentował także szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński. "#KrulEU już o pani Joannie nie wspomina? Teraz jego marsz ma być odpowiedzią na wagnerowców? Rozumiem, że jak Tusk będzie u władzy to na granicy z Białorusią Polski będę bronić Frasyniuk z Ochojską, Jachirą, Starczewskim i Szczerbą. Szefem Policji będzie Lempartowa" - napisał.

#KrulEU już o pani Joannie nie wspomina🤔? Teraz jego marsz ma być odpowiedzią na wagnerowców? Rozumiem,ze jak Tusk będzie u władzy to na granicy z Białorusią Polski będę bronić Frasyniuk z Ochojską, Jachirą, Starczewskim i Szczerbą. Szefem Policji będzie Lempartowa. https://t.co/aMFdqFewde — Joachim Brudziński 🇵🇱 (@jbrudzinski) July 30, 2023

Wpis Tuska spodobał się natomiast znanemu aktywiście LGBT Bartowi Staszewskiemu. "Dobrze powiedziane. Zapętlona wypowiedz Morawieckiego o Wagnerowcach i Platformie w polskim radiu puszczana co godzinę. Boją się" - stwierdził.

Dobrze powiedziane. Zapętlona wypowiedz Morawieckiego o Wagnerowcach i Platformie w polskim radiu puszczana co godzinę. Boją się — Bart Staszewski (@BartStaszewski) July 30, 2023

