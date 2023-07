Wirus żółtaczki dyniowatych – czyli nowe zagrożenie fitosanitarne w Polsce według PIORiN

Afidorodny wirus żółtaczki dyniowatych jest znanym problemem hodowców niemal na całym świecie. W Polsce to stosunkowo nowe wyzwanie dla rolników. Co gorsza, w Unii Europejskiej nie ma obowiązku jego zwalczania. Praktyka pokazuje jednak, że lepiej szybko go wytępić – zaniechanie jakichkolwiek działań może doprowadzić do mniejszych i gorszych plonów!