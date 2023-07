Członek zespołu The Eagles, znanego m.in. z hitu "Hotel California", Randy Meisner, zmarł w środę. Muzyk nie występował na scenie od 2008 roku z powodów zdrowotnych.

"Ze smutkiem informujemy, że członek-założyciel, basista i wokalista, Randy Meisner, zmarł ostatniej nocy (26 lipca) w Los Angeles w wieku 77 lat z powodu powikłań związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)" – czytamy w komunikacie.

Zmarł Randy Meisner. Miał 77 lat

"Randy był integralną częścią Eagles i odegrał kluczową rolę w początkowym sukcesie zespołu" - czytamy w oświadczeniu grupy - "Jego skala głosu była zdumiewająca, co słuchać w jego charakterystycznej balladzie "Take It to the Limit"".

"Jako pierwszy basista pionierskiej grupy country-rockowej Poco Randy stał na czele muzycznej rewolucji, która rozpoczęła się w Los Angeles pod koniec lat 60." - czytamy w dalszej części The Eagles.

nb/kg/polsatnews.pl