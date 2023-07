Josephine Chaplin zmarła w czwartek 13 lipca w Paryżu, o czym poinformowała rodzina aktorki w nekrologu dla francuskiej prasy, w tym m.in. dla "Le Figaro".

Josephine Chaplin zaczynała od filmów ojca

Josephine urodziła się 28 marca 1949 roku w Santa Monica w Kalifornii. Jako dziecko pojawiła się w kilku filmach swojego ojca, w tym w małych rolach w "Światłach rampy" z 1952 roku i "Hrabinie z Hongkongu" z 1967 roku.

Jej późniejsze osiągnięcia obejmowały m.in. główną rolę w "Escape to the Sun" z 1972 roku oraz miniserialu "The Man Without a Face" z 1975 roku.

Charlie Chaplin miał 11 dzieci. Josephine była jedną z ośmiorga ze związku aktora z Ooną O'Neill. Poślubił ją w 1943 roku.

Josephine Chaplin miała trzech synów: Charliego, Arthura i Juliena Roneta. Była wdową po śmierci drugiego męża, Jeana-Claude'a Gardina, który zmarł w 2013 roku. Pierwsze małżeństwo zawarła z Nicholasem Sistovarisem.

kg/ac/polsatnews.pl