W czwartek w budynku ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi doszło do kłótni między wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim a liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem. - Przeginasz! Lech Kaczyński przewraca się w grobie - krzyczał Kołodziejczak. - Starasz się o miejsce na listach PO, jesteś podnóżkiem Tuska - zripostował Kowalski.

Sytuację skomentowali goście "Debaty Dnia".

- Nie jest to moja wrażliwość i sposób, w jaki ja rozmawiam. To sytuacja, w której zetknęły się ze sobą dwa żywioły - z jednej strony minister Kowalski, który przechodził chyba tam przypadkiem, a z drugiej strony Kołodziejczak, lider partii, który rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie uwagę i wczoraj mu się to udało - powiedział Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Potrzebujemy przynajmniej do wyborów tam kogoś normalnego. Być może to jest zadanie dla pana, żeby to uspokoić - zwrócił się do niego Jakub Stefaniak z PSL.

- Teraz mamy ministra, który zamiast rozmawiać z rolnikami, tańczy z gaśnicą. Drugi się wydziera i pluje, dosłownie. Tak tych praw nie rozwiążecie - dodał Stefaniak.

Jan Maria Jackowski: Nastroje będą jeszcze gorsze

- Jesteśmy w momencie, kiedy zbliżają się żniwa. Spichlerze są pełne, więc nastroje na wsi będą się pogarszać - skomentował z kolei Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony.

- A im późniejszy termin wyborów, tym te nastroje będą jeszcze gorsze - dodał.

