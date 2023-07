"Samolot był w doskonałym stanie technicznym - niespełna przed miesiącem przeszedł gruntowny przegląd" - zapewniają w wydanym we wtorek oświadczeniu członkowie zarządu warszawskiego aeroklubu SkyDive. To do niego należała Cessna, która rozbiła się w poniedziałek pod Nasielskiem. W katastrofie zginęło pięć osób.