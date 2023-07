Piloci Ryanaira w Belgii zapowiedzieli strajk w dniach 15 i 16 lipca. Z tego powodu irlandzki przewoźnik był zmuszony odwołać wiele lotów. Na liście odwołanych połączeń znajdują się również te z i do Polski. Pokrzywdzeni pasażerowie muszą zmienić swoje plany i zdecydować się na wyloty w innych terminach lub na odwołanie wakacyjnych planów.

To już kolejny strajk pilotów Ryanair w Belgii. Pracownicy domagają się poprawy warunków zatrudnienia, wzrostu wynagrodzenia dostosowanego do poziomu inflacji i cofnięciu zmniejszenia liczby dni wypoczynkowych, poinformował o tym belgijski nadawca VRT. Strajk, który ma potrwać cały weekend spowoduje duże utrudnienia dla pasażerów lecących z i do lotniska Bruksela Charleroi.

Pasażerowie będą zmuszeni do przeorganizowania swoich planów. Ci, którzy zakupili już bilety będą mogli polecieć lotami w następnych dniach. Istnieje także możliwość anulowania podroży i ubiegania się o zwrot kosztów.

Strajk pilotów. Loty z polskich lotnisk odwołane

Agencja Reutera przekazała, że strajk może wpłynąć na około 140 lotów z lotniska Charleroi w szczycie letniego sezonu wakacyjnego. Liczba poszkodowanych pasażerów może sięgnąć nawet 50 tysięcy osób. Jednakże nie jest do końca wiadome ilu pilotów dołączy do strajku.

Portal fly4free przekazał, że na liście odwołanych połączeń znajdują się również loty z Polski. 15 lipca odwołane zostały loty na trasie Łódź - Bruksela. Anulowano także loty z Krakowa do Brukseli i z powrotem.

Niepewna sytuacja dotyczy także Lotniska Chopina. Bilety na piątek i sobotę do Brukseli są niedostępne. Władze lotniska twierdzą, że nie otrzymały oficjalnej informacji o odwołaniu lotów.

Oprócz Polski utrudnienia na trasie do Brukseli mają też inne kraje np. Anglia, Francja, Portugalia, czy Szwecja.

kar/dk/polsatnews.pl