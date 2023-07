Pożar na przedmieściach Zielonej Góry wybuchł w sobotę. Ogniem, z niewiadomych jeszcze przyczyn, zajęło się składowisko chemikaliów. Władze miasta dowiedziały się o nielegalnym miejscu, gdzie zebrano odpadki, gdy w jego granicach znalazło się sołectwo Przylep.

- To było takie "kukułcze jajo". Wówczas podjęto działania. Zamknięto to składowisko i rozpoczęto szukanie środków na likwidację - mówił w Polsat News redaktor naczelny "Gazety Lubuskiej" Janusz Życzkowski.

Jak mówił, mieszkańcy próbowali działać w sprawie składowiska, bo spodziewali się, iż "jest ze strony tej hali zagrożenie". - Wiele lat temu byliśmy tam i już wtedy czuć było straszny chemiczny fetor. Staliśmy przed bramą tej hali, nie wchodziliśmy do środka - wspominał Życzkowski.

Marszałek woj. lubuskiego: Prezydent Zielonej Góry powinien usunąć odpady

Wraz z wybuchem pożaru rozpętał się też polityczny spór o to, kto powinien zająć się odpadami, by nie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak przypominała, że trzy lata temu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał zająć się tym władzom Zielonej Góry.

We wtorek marszałek powiadomiła, że w związku z pożarem składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Zielonej Góry.

"Janusz Kubicki powinien usunąć odpady. Nie zrobił tego mimo postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego! Prokuratura powinna sprawdzić, czy nie naraził mieszkańców na utratę zdrowia" - stwierdziła.

W związku z pożarem w Przylepie składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Zielonej Góry. J. Kubicki powinien usunąć odpady. Nie zrobił tego mimo postanowienia NSA!

Na Twitterze Elżbieta Anna Polak zamieściła też skan pisma skierowanego do zielonogórskich śledczych. Czytamy w nim, że w zawiadomieniu chodzi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie pożaru, działanie na szkodę bezpieczeństwa publicznego oraz zanieczyszczenie wody i ziemi substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Janusz Kubicki: Wszystkie dokumenty ws. składowiska zostaną upublicznione

Wcześniej zielonogórski prezydent krytykował marszałek za - jak twierdził - przekazywanie nieprawdziwych informacji ws. pożaru i działań miasta wobec składowiska.

- Firma, która wynajmowała halę, nie składała żadnych sprawozdań do urzędu marszałkowskiego, który jest odpowiedzialny za monitoring tego typu instytucji. Urząd marszałkowski przez pięć lat nie zrobił nic w tym zakresie, żeby wyegzekwować coś od tej firmy. My też mamy problem, bo ci, co byli za to odpowiedzialni, tego nie realizowali - ocenił w poniedziałek.

Kubicki twierdził, że wszystkie dokumenty, które posiada w tej sprawie, zostaną upublicznione. - Ja nie uciekam od odpowiedzialności. Mam nadzieję, że to co się wydarzyło spowoduje, że wreszcie powstaną rozwiązania systemowe, które są przygotowywane - przekazał.

Przylep po pożarze. Teren wokół hali został skażony

Pożar w Przylepie ugaszono w niedzielę wieczorem. W akcji gaśniczej brało udział jednocześnie 200 strażaków. Władze Zielonej Góry potwierdziły, że doszło do skażenia terenu w pobliżu hali.

Gdy ogień jeszcze trawił chemikalia, mieszkańcy Zielonej Góry i okolic otrzymali alerty RCB. W związku z unoszącą się chmurą dymu poproszono ich, by w miarę możliwości pozostali w domach, nie otwierali okien, a jeśli posiadają prywatne studnie - by nie korzystali z wody.

Wybuch ognia spowodował też utrudnienia dla pasażerów kolei. Odwołano szereg połączeń regionalnych w pobliżu Zielonej Góry, ponieważ hala stoi w pobliżu torów. Pociągi dalekobieżne kierowano okrężną trasą przez Poznań, co spotęgowało opóźnienia.

