Polsat News: We wtorek możliwy finał rozmów ws. paktu senackiego

We wtorek liderzy opozycji - Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia - mogą zwieńczyć rozmowy ws. paktu senackiego w jesiennych wyborach parlamentarnych. Spotkanie zaplanowano we wtorek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News.

W negocjacjach dotyczących paktu senackiego uczestniczą szefowie PO, PSL, Nowej Lewicy i Polski 2050. W jego ramach - tak, jak przed czterema laty - partie tzw. opozycji demokratycznej mają nie wystawiać przeciwko sobie kandydatów w jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu.

Dzięki takiemu zabiegowi w 2019 roku tym partiom - wtedy jeszcze bez Polski 2050, która jako stowarzyszenie powstała przed ostatnimi wyborami prezydenckimi - udało się "odbić" Senat z rąk Zjednoczonej Prawicy. Opozycja zdobyła w nim większość, dzięki czemu marszałkiem izby wyższej został Tomasz Grodzki z PO.

Kto wystartuje do Senatu z Warszawy? Chęć zgłasza były RPO

Pakt senacki ma zostać ułożony w taki sposób, aby każda z uczestniczących w nim formacji została swoich senatorów. Politycy opozycji zdają sobie sprawę, że nie we wszystkich okręgach zwycięstwo z kandydatem lub kandydatką PiS będzie pewne. Z kolei w innych wytypowani przez nich politycy są faworytami, w przeciwieństwie do reprezentantów Zjednoczonej Prawicy.

Jak wynika z informacji Polsat News i RMF FM, do uzgodnienia zostały jeszcze dwa okręgi: wielkopolski i jeden z warszawskich. W przypadku tego drugiego gotowość do startu ogłaszał w Polsat News prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Z tego, co wiemy, wczoraj odbyło się robocze spotkanie, być może ostatnie, polityków na poziomie senatorów i posłów. Dzisiaj (we wtorek - red.) liderzy opozycji mają postawić kropkę nad i. Czy dzisiaj poznamy wszystkie nazwiska? Tego nie wiemy, ale to faktycznie ostatnia prosta, jeśli chodzi o to, jaką strategię na wybory do Senatu przyjmie opozycja - mówił w Polsat News dziennikarz "Wydarzeń" Marcin Fijołek.

Jak zauważył, są takie okręgi, w przypadku których partie opozycyjne uznały, "że nie warto wystawiać nikogo, by wesprzeć niezależne kandydatury". Jednym z przypadków jest północne Mazowsze, gdzie startuje Jan Maria Jackowski. Polityk ten - niegdyś w klubie PiS, a dziś samodzielny senator - był gościem wtorkowego "Graffiti", gdzie potwierdzał, że najpewniej nie będzie miał kontrkandydata z opozycji.

- Takich miejsc będzie kilka, ale lwia część politycznego dealu dotyczy tego, by podzielić się według dzisiejszej średniej sondażowej. PO ma dostać 40 miejsc, po kilka miejsc dla Lewicy, PSL i Polski 2050 - opisywał Marcin Fijołek.

Dodał, że "mówi się o powrocie do budynku parlamentu Waldemara Pawlaka, który miałby wystartować z okręgu płockiego". - Są kandydatury niezależne, choć związane z opozycją, jak Krzysztof Kwiatkowski (...). Nie wiadomo, jak zachowają się Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - podkreślił. Wspomniane przez niego ugrupowania deklarują, że kandydatów wystawią w każdym okręgu.

WIDEO: Włochy: Sprzedawca kokosów surowo ukarany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsat News