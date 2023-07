Zwierzęta domowe dla dzieci - jakie wybrać?

Dzieci, prosząc o zwierzątko, nie mają (co zupełnie normalne) absolutnie żadnego wyobrażenia o obowiązkach, które są z tym związane. Jeśli więc wiesz, że nie masz czasu na trzy spacery w ciągu dnia i nie jesteś gotowy na oduczanie drapania mebli - nie decyduj się na psa ani na kota. Wiadomo bowiem, że obowiązki związane ze zwierzęciem spadną na ciebie - rodzica. Lepiej jest zacząć od mniejszego i mniej problematycznego stworzenia, które przyniesie dziecku radość, a tobie nie dołoży wiele pracy.

Najlepsze zwierzęta domowe dla dzieci

Małe zwierzęta domowe dla dzieci wybierane najczęściej to gryzonie: chomiki oraz świnki morskie. Alternatywą dla futrzastych zwierzątek są rybki, których nie można co prawda dotknąć, ale są ciekawymi obiektami do obserwowania. Jeśli masz czas i przestrzeń - świetnym towarzyszem dla malucha będzie pies.

Świnka morska - popularnie zwana świnką morską, kawia domowa to idealny towarzysz dla malucha. Jest puszysta i mięciutka, co sprawia, że dzieci uwielbiają ją głaskać. Nie atakuje - w sytuacji zagrożenia zastyga w bezruchu, zatem nie ma obaw, że ugryzie dziecko. Kawia domowa nie sprawia też innych problemów, gdyż w nocy śpi, a jest aktywna w dzień - nie będzie więc hałasować ani budzić domowników. Jej jedyne wymagania to częsta wymiana ściółki i regularne karmienie. Świnki są bardzo towarzyskie i źle znoszą samotność, dlatego najlepiej jest kupować je parami tej samej płci.

- któż w wieku kilku lat nie marzył o malutkim, słodkim gryzoniu, który szaleje na kołowrotku? Chomik to, podobnie jak świnka morska, bezproblemowe i tanie w utrzymaniu zwierzątko. Potrzebuje klatki, miseczki na jedzenie i poidełka. Chomiki są zwierzętami nocnymi, dlatego niestety często w dzień śpią, a w nocy szaleją, co może być uciążliwe. Chomiki, chociaż bardzo urocze, niekoniecznie nadają się do przytulania i głaskania. Są samotnikami, dlatego lepiej, by dziecko je obserwowało niż wyjmowało z klatki do zabawy. Rybki - obserwowanie rybek to ciekawe i absorbujące zajęcie, choć nie każde dziecko da się namówić na zwierzę, którego nie można przytulać. Rybki są też dosyć wymagające - należy regularnie wymieniać wodę w akwarium, kontrolować parametry wody i czyścić zbiornik. Z obowiązkami tymi maluch na pewno sam sobie nie poradzi.

- obserwowanie rybek to ciekawe i absorbujące zajęcie, choć nie każde dziecko da się namówić na zwierzę, którego nie można przytulać. Rybki są też dosyć wymagające - należy regularnie wymieniać wodę w akwarium, kontrolować parametry wody i czyścić zbiornik. Z obowiązkami tymi maluch na pewno sam sobie nie poradzi. Pies - bez wątpienia jest wspaniałym i wiernym towarzyszem. Psychologowie twierdzą, że wychowywanie się z psem pomaga dziecku w rozwoju emocjonalnym. Łagodne rasy, takie jak golden retriver czy berneński pies pasterski, są idealne nawet dla małych dzieci, gdyż są spokojne, opanowane i skore do zabawy. Pies wymaga jednak dużo więcej zaangażowania niż mały gryzoń i maluch sam sobie z opieką nad tym czworonogiem nie poradzi. Utrzymanie psa (jedzenie, wizyty u weterynarza) jest dużo bardziej kosztowne niż opieka nad mniejszymi stworzeniami. Pies to także zobowiązanie na co najmniej kilkanaście lat.

Towarzystwo zwierzęcia z pewnością pozytywnie wpływa na dziecko - uczy je odpowiedzialności, ale też szacunku do żywych stworzeń. Wybierając pierwsze zwierzątko dla swojej pociechy, warto jednak pamiętać o tym, że opieka spadnie przede wszystkim na rodziców. Warto zacząć więc od małych, ale uroczych gryzoni: chomików i świnek morskich. Jeśli natomiast cała rodzina jest gotowa na bardziej wymagające zwierzę, niezastąpionym towarzyszem jest oczywiście pies!

red/polsatnews.pl