Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu. Aktor odpowie za uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz swojego syna oraz żony. Chodzi o zaległość w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. W rozmowie z polsatnews.pl przekazał, by nie ukrywać jego personaliów.

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli skierowała pod koniec czerwca Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

ZOBACZ: Antoni K. usłyszał zarzuty. Aktorowi grozi więzienie

- Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczenie miesięcznych - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Aktor przekazał w polsatnews.pl, by nie ukrywać jego personaliów.

"I tak wszyscy wiedzą, że w tej prowokacji medialnej chodzi o mnie…" - napisał.

Antoni Królikowski ma inne zarzuty

Łączna wysokość powstałych zaległości w alimentach wynosi co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - przekazał prokurator. Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

To niejedyny problem aktora w ostatnim czasie. W marcu Antoni Królikowski usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego. Grożą mu dwa lata więzienia.

WIDEO: Sprawa pani Joanny. Ekspert: Lekarz mógł złamać tajemnicę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/ac/PAP, polsatnews.pl