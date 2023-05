16-latek ze Szczecina odpowie za rozsyłanie fałszywych informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych. Wiadomości e-mail trafiły do szkoły podstawowej w Bielsku-Białej. Śledczy ustalili, że nastolatek rozesłał co najmniej 21 takich informacji m.in. do instytucji kultury.

Nastolatek w wiadomościach, które trafiły na policyjną skrzynkę e-mail, napisał, że ładunki wybuchowe zostaną zdetonowane 12, 16 i 17 kwietnia

ZOBACZ: Policja rozbiła szajkę złodziei z Polski i Niemiec. Ogromna skala kradzieży

"Nadawca twierdził, że bomby zostały podłożone w jednej z bielskich szkół podstawowych. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Zanim policyjni pirotechnicy przystąpili do sprawdzania budynku, z pomieszczeń szkoły ewakuowano wszystkie osoby" - informuje w komunikacie Komenda Miejska Policji w Bielsku Białej.

"Sprawa ma charakter rozwojowy"

Śledczy ustalili, że nadawca wiadomości to 16-letni mieszkaniec Szczecina. Gdy policjanci dotarli do jego mieszkania młody "żartowniś" nie krył zaskoczenia. Przyznał, że to on wysyłał wiadomości z fałszywymi alarmami.

Okazało się, że 16-latek w ciągu kilku miesięcy wysłał na skrzynki e-mailowe instytucji publicznych i kultury co najmniej 21 wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych.

Teraz o dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd dla nieletnich.

ZOBACZ: Świętokrzyskie. Weterynarz uśpił zdrowego psa. Usłyszał wyrok

Służby podają, że "sprawa ma charakter rozwojowy" i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policja przypomina, że takie "żarty" wiążą się z karą finansową, w związku z zaangażowaniem do akcji służb. Sprawca musi liczyć się również z odpowiedzialnością karną. Za wszczęcie fałszywego alarmu bombowego grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

WIDEO: Wypadek na Sokratesa. Ziobro: Kasacja od tego wyroku jest jak najbardziej uzasadniona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/dk/polsatnews.pl