Prokuratura Okręgowa w Krakowie potwierdziła, że Patryk P. miał we krwi 2,3 promila alkoholu, czyli najwięcej ze wszystkich osób obecnych w aucie. To on kierował samochodem z nocy z 14 na 15 lipca, gdy doszło do tragicznego wypadku na moście Dębnickim w Krakowie.