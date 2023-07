Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w Krakowie. Na nadbrzeże przy moście Dębnickim spadł samochód marki renault. Zginęły cztery osoby.

- Po godzinie trzeciej nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że 24-letni kierowca stracił panowanie nad autem marki Renault Megan i wypadł z mostu Dębnickiego - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej. - Pojazd dachował na bulwar Czerwiński - dodał.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w #Krakow.ie. W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach. (1/2) pic.twitter.com/TNWdhgtK54 — Kraków (@krakow_pl) July 15, 2023

W wypadku zginęli czterej młodzi mężczyźni: 20-letni Marcin H., 24-letni Michał G., 23-letni Aleksander T. i 24-letni Patryk P.

To właśnie ostatni z nich miał prowadzić auto feralnej nocy. Ciała ofiar wypadku zostały zabezpieczone do badań. - Czekamy na sekcję zwłok, która pozwoli ustalić ewentualną obecność środków odurzających, narkotyków, alkoholu - przekazał polsatnews.pl Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Wyniki badań krwi i moczu ofiar wypadku

"Fakt" poinformował w czwartek, że dotarł do protokołu z badań na obecność alkoholu we krwi i moczu ofiar wypadku. "Z laboratoryjnych analiz wynika, że trzech z czterech mężczyzn znajdujących się w aucie na pewno było pijanych" - czytamy.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że kierowca auta, Patryk P. miał 2,3 promila alkoholu we krwi i 2,6 promila w moczu. Jeden z pasażerów, Michał G. miał 1,3 promila alkoholu we krwi i 1,6 promila w moczu. Drugi z pasażerów, Aleksander T. miał 1,4 promila alkoholu we krwi i 1,2 promila w moczu. Czwarty z mężczyzn nie jest wymieniony w protokole.

dk/ Polsatnews.pl