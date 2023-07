Pani Joanna przyjęła tabletkę poronną i źle się poczuła. Po kontakcie z lekarzem w jej mieszkaniu zjawili się policjanci, którzy zabrali ją do szpitala, gdzie miała zostać przesłuchana. W związku z głośną interwencją, regulacjom prawnym dotyczącym zażywania tabletek wczesnoporonnych przyjrzała się reporterka Polsat News, Karolina Ziewiecka.

W rozmowach z lekarzami reporterka Polsat News usłyszała, że należy rozgraniczyć dwie kwestie - bardzo często hasło "tabletka poronna" jest używane w przypadku dwóch preparatów: tabletek tzw. dzień po oraz tabletek nazywanych wczesnoporonnymi.

Tabletki "dzień po" a wczesnoporonne

Tabletki antykoncepcyjne, tzw. tabletki dzień po są stosowane do pięciu dni po stosunku. Jest to antykoncepcja interwencyjna.

- To tabletki, które zapobiegają zajściu w ciążę. Do niedawna były dostępne bez recepty, w tym momencie wydawane są na receptę - wyjaśniała Ziewiecka.

Drugą kategorią są tabletki poronne, nazywane "tabletkami wczesnoporonnymi". Są one niedostępne w Polsce - nie można dostać na nie recepty, nie można ich kupić także w aptece, ale są dostępne dla lekarzy.

Polskie prawo a zażywanie tabletek poronnych

Tabletki wczesnoporonne wykorzystywane są przez lekarzy m.in. do podania pacjentce, która kwalifikuje się do aborcji np. w związku z obumarciem płodu. - Jak podkreślają lekarze, są to leki, które muszą być podawane pod ścisłą kontrolą lekarską - dodaje Ziewiecka.

Ścisła kontrola lekarska po przyjęciu tabletek wczesnoporonnych jest wymagana ze względu na możliwe powikłania, które mogą się pojawić. Dawkowanie leków w przypadku przerywania ciąży zależy również od wielkości płodu.



- Jeżeli nie znamy tygodnia ciąży, nie wiemy, jak jest duża, przyjmowanie leków, jak zresztą każdych, bez nadzoru medycznego jest niebezpieczne ze względu na ryzyko krwawienia, które z tym leczeniem się może wiązać. Jak i w skrajnych przypadkach do uszkodzenia, pęknięcia macicy ze względu na zbyt mocne działanie tych leków - mówił Polsat News Bartłomiej Gieroń, ginekolog ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

Otrzymanie w Polsce recepty na tabletki poronne, tzw. wczesnoporonne jest prawnie niemożliwe. Poza granicami kraju sytuacja wygląda inaczej.

