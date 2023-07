- Głównym powodem działania policji w tej sprawie było zgłoszenie o możliwości popełnienia samobójstwa i podjęcie niezwłocznych działań, by taką próbę udaremnić - powiedział Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk.

- Chce wyrazić moje szczere ubolewania wobec niezwykle trudnej sytuacji w jakiej znalazła się pani Joanna. Ta dramatyczna i trudna sytuacja nie jest winą policji - powiedział szef polskiej policji.

- Przypuszczam, że w wielu innych sytuacjach nie zgodziłbym się na udział w konferencji. Natomiast sposób w jaki zaatakowano moich ludzi, na podstawie jednostronnej, subiektywnej relacji, sposób w jaki przedstawiono działania polskich policjantów nie dał mi innej możliwości. W trosce o dobro społeczne, przedstawienie prawdy co do przebiegu tego zdarzenia, postanowiliśmy państwa zaprosić - mówił.

Komendant Główny przedstawił ustalenia "wstępnych czynności funkcjonariuszy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji". Zaprezentowano nagrania rozmów osoby zgłaszającej m.in. z dyspozytorem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- Zgłoszenia dokonała pani doktor, która zaniepokojona stanem zdrowia pacjentki, a przede wszystkim groźbami popełnienia samobójstwa, które formułowana, postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby - tłumaczył gen. Szymczyk.

Sprawa pani Joanny

Pani Joanna wzięła tabletkę poronną, ale źle się poczuła. Zaniepokojona zadzwoniła do lekarza. Po pewnym czasie w mieszkaniu kobiety pojawili się policjanci, którzy zabrali ją do szpitala. Tam miała być przesłuchana i zrewidowana. - Policjantki kazały mi się rozebrać do naga, robić przysiady. Krwawiłam, dlatego nie zgodziłam się zdjąć bielizny - powiedziała Polsat News pani Joanna.

- Otwarcie powiedziałam lekarce, że wywołałam poronienie. Teraz myślę, że trzeba było zwyczajnie kłamać - dodała pani Joanna. Po pewnym czasie od telefonu w jej mieszkaniu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci.

- Dostaliśmy zgłoszenie od lekarza, że kobieta dokonała aborcji i ma myśli samobójcze - powiedział Polsat News rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podkom. Piotr Szpiech.

Pani Joanna zaprzecza, by myślała o targnięciu się na swoje życie. - Jasno powiedziałam, że nie chcę sobie nic zrobić, że nie jest to tego rodzaju sytuacja - mówiła.

