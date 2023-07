Króliki biegające po ulicach to codzienny widok dla mieszkańców Fort Lauderdale na Florydzie (USA). Te dziko żyjące zwierzątka domowe to potomkowie pary, którą na wolność wypuściła kobieta, mieszkająca kiedyś na osiedlu. Sprawę zgłaszano władzom, a te zdecydowano, by króliki wyłapać i zabić. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy.